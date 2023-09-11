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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية هنادي بولاق .. اعترافات مثيرة للمتهمة: بنعمل مصلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 اعترفت المتهمة، هنادي أنها قامت بتسهيل ممارسة الحرام مع فتاتين مقابل أموال مالية بغرض المتعة الحرام في منطقة بولاق الدكرور.

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وجاءت نص اعترافات المتهمة هنادي في تحقيقات النيابة العامة كالآتي:


س :  انتي متهمة باستغلال فتاتين في ممارسة الحرام

ج: أنا مش بستغلهم أنا كنت بجيب مصلحة ونقسمها ما بينا إحنا الثلاثة.

 

س: أنت متهمة بتحريضك المجني عليهن الفتاتين،  ش.ع.  و  ه .خ.، وتسهیل ممارسة الحرام لهن مع رجال دون تميز وكان ذلك بمقابل مادي على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج: أنا مش بحرضهم أنا بعمل مصلحة وبيجيلنا فلوس إحنا الثلاثة

 

س: هل سبق وقمتي بتسهيل ممارسة الرذيلة للمجني عليهن من قبل ؟

ج: أيوه عملت كده أربع مرات مرتين مع المجني عليهن و والمرتين التانين مع بنتين مختلفين.

 


س..و في أي مكان تم ذلك ؟

 

ج: انا معرفش مكان الشقق فين أنا بحضر وقت الاتفاق وباخذ الفلوس وأمشي.


س: هل اعتدتي تسهيل ممارسة الرذيلة للمجني عليهن سالفتي الذكر ؟

ج.. دي المرة الثانية اللي أجيب لهم زبون من على أبلكيشن على الإنترنت وطلع من الحكومة واتمسكنا إحنا الثلاثة.


س.. و ما الذي حدث ليلة ضبطك ؟

ج يوم الواقعة اتصلت بي ش.ع.  وقالتي شوفيلي شغل انا محتاجة فلوس و انا قلتها حاضر و دخلت علي الابلكيشن  وظبط معاد مع راجل واتفقنا علي مبلغ ۳۰۰۰ جنيه وروحنا علشان نقابله في المريوطية فيصل عند كوبري الشيشيني اتجاه مطلع الدائري وكان المعاد اللي اتفقنا عليه الساعة ٢:٠٠ ظهراً ولما وصلنا وكان معايا .ش.ع.  و ه.خ. وانتظرنا عشر دقائق وبعدها لقينا الحكومة جت وقبضت علينا إحنا الثلاثة.


س: و في أي مكان تم ذلك ؟

ج في المريوطية فيصل عند كوبري الشيشيني اتجاه مطلع الدائري - الهرم - الجيزة .

س: و هل كان ذلك بمقابل ؟

ج  اتفقنا علي مبلغ ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف جنيه.

س: و هل والدهما يعلما بذلك ؟

ج معرفش

 

 

وأكدت، تحريات مباحث الآداب، انه من خلال متابعة شبكة الانترنت ورصد برامج التواصل الاجتماعي والتي تقوم مستخدموها من النسوة الساقطات وراغبي المتعة الحرام بإصطياد بعضهم البعض.

هنادي بولاق والمتعة الحرام

 

وكشفت تحريات مباحث الآداب، أنه تبين وجود أحد البرامج  وبفحصه تبين وجود إعلانات لبعض راغبي المتعة  الحرام، وإعلان رغبتهم في ممارسة الحرام مع النسوة الساقطات في من ترغب ذلك مقابل مبالغ مالية ليقوموا بدفعها لهم وكذا وجود تعليقات علي هذه الإعلانات من النسوة الساقطات ليعلنوا فيها رغبتهم في ذلك ويقوموا فيها بالاتفاق فيما بينهم على ممارسة الحرام مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت، التحريات أن المتهمة الرئيسيه في الواقعة تدعى هنادي هي من تقوم بعقد و ترتيب اللقائات الموثمة و هي التي تعمل على إدارة تلك الحسابات و تسهيل دعارتهم نظير حصولها على مبالغ مالية و أن المتهمة استغلت كلا من الشاهدتين الأولى والثانية، لزواجهما من قبل و وانفصال الأولي عن زوجها و الثانية لوفاة زوجها وانها التي تقوم بتسهيل ممارسة الحرام وتقوم بتقديمهم للرجال لاكثر من مرة نظير مبالغ مالية.

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