المعلمة هنادي باعتنا.. اعترافات تفصيلية من فتاة ليل ضد قوادة الجيزة

"المعلمة هنادي باعتنا بالرخيص".. تلك كانت بداية أقوال إحدى فتيات المتعة الحرام في منطقة الجيزة؛ بعد إلقاء القبض عليهن، وإحالة المتهمة هنادي إلى المحاكمة العاجلة.

ونرصد في السطور التالية، نص أقوال إحدى فتيات المتعة الحرام، حيث جاءت اقوالها أمام جهات التحقيق كالآتي:



س ما تفصيلات اعترافك

ج اللي حصل إني من حوالي شهرين كنت قاعده مع واحدة صاحبتي من المنطقة عندنا في القصبجي، و اسم شهرتها / علا، وكنا قاعدين على كافيه في فيصل، وكنت انا وعلا بنطلع شغل، ومعانا واحدة اسمها أم يوسف، وأنا طلبت من علا إنها تشوفلي شغل؛ عشان محتاجه فلوس، وأنا وهي كنا أصلا بنشتغل عند واحدة اسمها أم يوسف، وهي اللي كانت بتطلعنا أوردرات، وكانت بتدينا 1000 جنيه في الليلة.

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‏وتابعت الفتاة في التحقيقات: أم يوسف لما بطلت شغل؛ أنا كلمت علا، وقولتلها تشوفلنا شغل، وعلا تواصلت مع هنادي واحنا قاعدين في الكافيه، وهنادي جت لنا على الكافيه، وقعدت معانا شوية، وادت لـ علا 200 جنيه، ووقفت لنا تاکسي أنا وعلا، وركبنا وروحنا، وأنا اتصلت بيها بعدها بأسبوع، وطلبت منها تشوف لي أوردر أطلعه؛ عشان أنا كنت محتاجه فلوس، واتصلت بيها بعدها بيوم، قالتلي في شغل، وأنا ماروحتش معاها، وبعدها بـ 3 أيام، اتصلت هنادي بـ علا، وعلا بعتتلها صور ليا ولنفسها، وكلمتنا، وقالت إننا هنتقابل على كوبرى عباس، ولما جت هنادي؛ ركبنا معاها التاكسي.

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‏وأكدت الفتاة في تحقيقات النيابة: هنادي خدتنا على الشقة، وكان فيها اتنين، وهنادي كانت معانا، طلعت معانا الشقة، والراجل ادالها الفلوس، معرفش كام، وهي اديتنا كل واحدة فينا 1000 جنيه، ودي کانت مقابل أول علاقه محرمة عن طريق هنادي، وأنا ماعرفش هي أخدت كام، والمرة التانية كانت يوم الإثنين الموافق 22-5-2023، أنا اتصلت بيها قولتلها: هو في شغل ولا لأ؟، قالتلي في شغل، وقالتلي هرتبلك ميعاد، وكلمتني الساعة 9 بالليل، وقالتلى تعالي على المريوطية فيصل، وروحت بالفعل عندها البيت لوحدي، وهنادي قالتلي عایزة بنت تانية معاکي؛ عشان في راجل عايز يمارس الحرام مع بنتين في نفس الوقت.

‏المتعة

‏واستطردت في التحقيقات: أنا اتصلت بواحدة صاحبتي، اللي هي اسمها هبة، وبعد كده روحنا للراجل في شارع فيصل، بس مش عارفه فين، وكانت معانا هنادي، ولما وصلنا أنا وهبه وهنادى عند بيت الراجل؛ قابلنا في الشارع، وهنادي أخدت الفلوس من الراجل ومشيت، ولما خلصنا العلاقة المحرمة مع الراجل؛ روحنا، وبعد كده روحت لهنادي البيت، أخدنا منها الفلوس 1900 جنيه أنا وهبة، وهي اتصلت بيا أول امبارح، وقالتلي أنا عاوزاكم، وروحتلها بيتها في المريوطية فيصل، وهي بتكلم واحد على التليفون، واتفقت معاه، وقالتلنا احنا الاتنين هنطلع مع بعض، عليا أنا وهبه، ونزلنا وروحنا أول فيصل عند معرض الأبيض بتاع العربيات، وهي كلمت الراجل اللي كان هيعمل معانا علاقة محرمة، ولما وصلنا؛ اتفاجئنا بالمباحث بتقبض علينا.