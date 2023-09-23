مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

تنظر، اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لسماع الشهود.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر قشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر أله حادة لسرقة المجني عليه نجل لاعب الزمالك السابق، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

لاعب الزمالك

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن نجل لاعب الزمالك عمر قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله أله حادة- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ألة حادة بغير ترخيص.