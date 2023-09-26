التحر.ش بمضيفة جوية.. تفاصيل مثيرة لأول مرة في واقعة القاهرة الجديدة

“لمس منطقة حساسة من جسدها في أثناء ذهابها إلى أحد النوادي في المنطقة الراقية بمدينة القاهرة الجديدة، وتركها بعد الاعتذار، ولكن الضحية لم تستطيع الإمساك به، حتى وقع في قبضة الشرطة في القاهرة الجديدة، متهما بواقعة التحرش بمضيفة جوية”.

تفاصيل تلك الواقعة نرصدها في السطور التالية، حيث تبين أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة، أن المتهم تعدى جسديا على المجني عليها :هبة.ع"- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.

وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها كانت مُتوجهة إلى أحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها، بشخص يقترب منها، ويهمس قائلاً :"إزيك يا قمر".

القاهرة الجديدة

وأضافت المُبلغة :"في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هاربا، ولم أستطع اللحاق به، وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة؛ لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم".

وأكد دفاع المُتهم بالتعدي الجسدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة، أن مُوكله حسن السير والسلوك وترتيبه العلمي الرابع على دفعته في عام 2018 بتقدير امتياز.

مضيفة في القاهرة الجديدة

وقال دفاع المتهم، إن موكله ليس ذو صلة بالواقعة من قريب أو من بعيد، وشدد على تمتعه بالخُلق الحميد والتربية العالية فضلاً عن علمه.

وقال دفاع المتهم، إن موكله يوم الواقعة كان يستخدم هاتفه المحمول في كتابة رسالة عبر تطبيق واتساب، وفي أثناء سيره؛ اصطدم بالمبلغة بشكل عفوي.

وأوضح أن موكله، رغم حداثة سنه؛ يُعطي دروساً في اللغة العربية وعلوم الدين، وشدد على أنه تلقى شهادات من مشيخة الأزهر تُفيد بحصوله على إجازة في القرآن الكريم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم “أحمد. س”- حاصل على ليسانس آداب وتربية– 26 عاما- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة، قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها “هبة.ع”- 39 سنة – مُضيفة جوية، بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.