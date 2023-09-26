عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحر.ش بمضيفة جوية.. تفاصيل مثيرة لأول مرة في واقعة القاهرة الجديدة

صدى البلد

“لمس منطقة حساسة من جسدها في أثناء ذهابها إلى أحد النوادي في المنطقة الراقية بمدينة القاهرة الجديدة، وتركها بعد الاعتذار، ولكن الضحية لم تستطيع الإمساك به، حتى وقع في قبضة الشرطة في القاهرة الجديدة، متهما بواقعة التحرش بمضيفة جوية”.

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

تفاصيل تلك الواقعة نرصدها في السطور التالية، حيث تبين أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة، أن المتهم تعدى جسديا على المجني عليها :هبة.ع"- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها.

وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها كانت مُتوجهة إلى أحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها، بشخص يقترب منها، ويهمس قائلاً :"إزيك يا قمر".

القاهرة الجديدة

وأضافت المُبلغة :"في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هاربا، ولم أستطع اللحاق به، وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة؛ لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم".

وأكد دفاع المُتهم بالتعدي الجسدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة، أن مُوكله حسن السير والسلوك وترتيبه العلمي الرابع على دفعته في عام 2018 بتقدير امتياز.

مضيفة في القاهرة الجديدة

وقال دفاع المتهم، إن موكله ليس ذو صلة بالواقعة من قريب أو من بعيد، وشدد على تمتعه بالخُلق الحميد والتربية العالية فضلاً عن علمه.

وقال دفاع المتهم، إن موكله يوم الواقعة كان يستخدم هاتفه المحمول في كتابة رسالة عبر تطبيق واتساب، وفي أثناء سيره؛ اصطدم بالمبلغة بشكل عفوي.

وأوضح أن موكله، رغم حداثة سنه؛ يُعطي دروساً في اللغة العربية وعلوم الدين، وشدد على أنه تلقى شهادات من مشيخة الأزهر تُفيد بحصوله على إجازة في القرآن الكريم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم “أحمد. س”- حاصل على ليسانس آداب وتربية– 26 عاما- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة، قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها “هبة.ع”- 39 سنة – مُضيفة جوية، بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.

القاهرة الجديدة التجمع الاول مضيفة جوية التعدي الجسدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

تونس.. قرار صادم من قيس سعيد بشأن منظمة أوروبية كبيرة

موضوعات متعلقة

قرار قضائي بشأن متهم بحوزته طلقات نارية في المعادي

نظر محاكمة 4 متهمين بالإتجار في الهيروين بالمعادي

بطلان القبض وانتفاء حالة التلبس.. ننشر طلبات دفاع المتهم بإحراز سلاح في منطقة المعادي

دفاع المتهم بالتعدي على مضيفة جوية: موكلي حافظ للقرآن والرابع على دفعته

قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بالتعدي على مضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

براءة شخص من تهمة إحراز فرد خرطوش وطلقات نارية

انتحال صفة مسؤول حكومي| عقوبة رادعة في انتظار المتهم.. أستاذ قانون يوضح

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

ترشيحاتنا

التعليم : غداً آخر فرصة لإستلام طلبات تحويلات طلاب المرحلة الثانوية

ماذا تفعل في ليلة المولد النبوي لترى رسول الله؟.. علي جمعة يوصي بـ7 مجربات

شبورة كثيفة.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن حالة الطقس

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 - 9 - 2023|فيديو

الري: زيادة الدعم المقدم للعمليات الجراحية واستحداث صرف مساهمة مالية للحالات المرضية الحرجة

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ