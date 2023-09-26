أيدي خبطت فيها.. اعترافات مثيرة في واقعة التحر.ش بمضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

حصل صدى البلد على نص اعترافات المتهم بالتح.رش بمضيفة جوية، أثناء ذهابها إلي أحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة.

وجاءت اعترافات المتهم كالآتي:انا أيدي خبطت فيها من غير قصد، وبعدها اعتذرت لها قولتلها انا آسف مكنش قصدي، وبعد كده سبتها ومشيت ورحت علي الحصة وبعد ما خلصت الحصة دي كان عندي ميعاد حصة تانية وانا رايح الحصة الثانية فوجئت بالشرطة خدتني وودوني علي القسم.

مضيفة جوية



س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتعدي على المجني عليها، بأن قمت بملامسة جسدها من الخلف بيدك وكان ذلك بغير رضاء منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج محصلش وانا ايدي خبطت فيها من الخلف من غير ما أقصد.

س/ ما الذي حدث اذا وما هي ظروف عرضك علينا؟

ج: اللي حصل إن أنا شغال مدرس وكنت رايح أدي درس لطلبة، وكنت ماشي علي الطريق الرئيسي المؤدي لل BY وكنت ماسك الموبايل بكلم حد وبكتب لطالب عندي على الواتساب علشان أغير ميعاد الحصة بتاعته فوجئت بواحدة قدامي أنا خبط فيها غصب عني من الخلف فلقتها مرة واحدة فضلت تصرخ فقولت لها: أنا أسف وبعد كده سبتها ومشيت ورحت علي الحصة وبعد ما خلصت الحصة دي كان عندي ميعاد حصة ثانية وانا رايح الحصة الثانية فوجئت بالشرطة جت خدتني وودوني علي القسم.



س / ومن كان برفقتك يوم الواقعة

ج/ أنا كنت لوحدي

ما هي علاقتك بالمجني عليها، وهل من ثمة خلافات فيما بينكم؟

ج أنا معرفهاش و مفيش بينا خلافات

س / وما هي ظروف تقابلك بسالفة الذكر ؟

ج / أنا كنت رايح أدي حصة لطلبة.

وقالت المجني عليها، في التحقيقات، إنها كانت مُتوجهة إلى أحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها، بشخص يقترب منها، ويهمس قائلاً :" إزيك يا قمر".

القاهرة الجديدة



وأضافت المبلغة مضيفة جوية :"في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هاربا، ولم أستطع اللحاق به، وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة؛ لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم".

وأسندت النيابة العامة للمُتهم “أحمد. س”- حاصل على ليسانس آداب وتربية– 26 عاما- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة، قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها “هبة.ع”- 39 سنة – مضيفة جوية، بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.