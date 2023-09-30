مصطفي مدبولي: إنشاء وتأهيل 29 متحفا وترميم 221 موقعا أثريا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة والآثار لم يرى نهضة كما تراها في هذه الفترة، فقد تم إنشاء وتأهيل ٢٩ متحف، وتم ترميم ٢٢١ موقع أثري.

وقال إنه تم تطوير الكثير من متاحف وإنشاء جديد في كل مكان في مصر، و فيما يلي نعرض أهم ما تم افتتاحه وإنشاؤه وتطويره من مقاصد سياحية للترويج للسياحة:

المتحف المصري الكبير في اللمسات الأخيرة لقرب افتتاحه

وأستكمل مدبولي، تم وضع “درة التاج” وهو المتحف المصري الكبير في لمساته الأخيرة لافتتاح وتحديد افتتاحه من قبل الرئيس السيسي.

وتم اكتشافات أثرية كبيرة أحياء طريق الكباش، نقل الممياوات . تم انشاء مقاصد سياحية جديدة لترويج السياحة.

وتم انشاء مقاصد سياحية جديدة لنصل الى ١٥ مليون سائح، وخطة الدولة هى مضاعفة هذا العدد خلال ال ٥ سنوات لنصل الى ٣٠ مليون وهذا يحتاج لبنية أساسية كبيرة وأماكن ومقاصد للسياحة تستوعب هذه الاعداد.

ومنهم المشروع “التجلي الاعظم” سوف يتم تجهيزه على الربع الأول من العام القادم وهي مدينة سانت كاترين، وسوف يكون مشروع على أعلى مستوي عالمي في هذه المنطقة.

والهدف هو كيفية استعادة وتيرة التنمية السياحية لتصبح جزء اصيل من النمو الاقتصادي المصري.