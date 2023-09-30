رئيس الوزراء: مفيش جزء في مصر مطالتهوش التنمية.. فيديو

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما تم بالدولة المصرية على مدار 9 سنوات من إنجازات بكل مناحي الحياة التي تخدم المواطن المصري، مشيرا إلى أن الصين انخفضت معدلات الفقر بها، وأعلنت تخفيض معدلات الفقر بعد 22 عاما من العمل ببرنامج التنمية الشاملة للصين.

وأكد مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة، الذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن التنمية ليست حلما، ولكنها تنفيذ، وهو ما يفرق الرؤى والخطط عن بعضها البعض.

وأوضح أن الدولة المصرية كي تنفذ برنامج التنمية كان لابد لها من استثمارات في فترة الدولة كانت تعاني فيها من كل التبعات الموجودة، فالدولة المصرية أنفقت وتنفق أكثر من 9.4 تريليون جنيه لكي تنفذ المشروعات، وكانت أحد أوجه النقد بعد الأزمة الاقتصادية هي الإفراط في تنفيذ المشروعات من جانب الدولة.

الناتج المحلي الإجمالي

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي على مدار 9 سنوات، أمام نسبة الإنفاق نتحدث عن 22% نموا في الناتج المحلي، والدول التي تقدمت تنفق من 20% لـ40 على البنية الأساسية في طريقها للنمو، وهذا يعني أننا ما زلنا بالحد الأدنى، ولو كانت مصر قادرة على الإنفاق بشكل أكبر كنا أنفقنا أكبر، وهذه الاستثمارات لم تكن مركزة بمكان واحد وتم توزيعها على كل مكان بمصر، «مفيش جزء في مصر مطالتهوش التنمية».