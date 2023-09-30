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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام.. محمد فراج على القمة وكريم عبد العزيز في المركز الخامس

محمد فراج
محمد فراج

يشهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

وانضم كلا من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي، و"ع الزيرو" لمحمد رمضان، إلى المنافسة، كما عرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صف، وش في وش ودولارات دولارات” وانضم إليهم فيلم “فوى فوى فوى". 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الجمعة،  2.643.513 جنيها،  حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فوى فوى فوى 

استطاع فيلم “فوي فوي فوي” تصدر إيرادات السينما داخل مصر منذ طرحه، ويحتل المركز الأول. 

حقق الفيلم مساء أمس إيرادات بلغت 1.413.309 جنيه والذى يقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم. 

 

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الثانى بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 513.169 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

 

فيلم “وش فى وش”

وجاء في المركز الثالث فيلم “وش في وش”، والذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 464.204 جنيها.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

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أولاد حريم كريم

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم 122.587 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز الرابع. 

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز. 

 

فيلم “بيت الروبي”

وتراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 79.954 جنيه، ليحصل على المركز الخامس بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

 

فيلم “مستر إكس”

حقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 22.184 جنيه، ليأتي في المركز السادس، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى إلى تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

 

دولارات دولارات 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ دولارات .. دولارات ” الفيلم فى دور العرض أول أمس والذى حقق إيرادات بلغت أمس قيمتها 16.439 جنيه ليحتل المركز السابع. 

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين منهم ابرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، أمينة ، صلاح عبد الله ، هالة فاخر. 

 

فيلم “ع الزيرو”

حقق فيلم “ع الزيرو” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 8052 جنيه، واحتل المركز الثامن.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

 

فيلم مرعي البريمو

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ولطفي لبيب وإنجي علي ومن إخراج سعيد حامد، وحقق إيرادات وصلت إلى 2159 جنيه، ليحتل بذلك المركز التاسع.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

 

فيلم “البعبع”

بينما حقق  فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 1456 جنيه، لياتى فى المركز العاشر.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

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