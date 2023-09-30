وزير المالية : الأزمات وضعت الاقتصاد والمواطنين والجنيه تحت ضغط

قال محمد معيط، وزير المالية، إن عملات الدول الناشئة بدأت تعاني، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، متابعا: بالرغم من أزمة كورونا، إلا أننا أكملنا العمل والمشاريع.

وأضاف "محمد معيط" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسي، أن الرئيس السيسي وجه خلال أزمة كورونا باستمرار العمل والتنمية، لتوفير فرص العمل للمواطنين، وهذا القرار كلف الدولة كثيرا.

واسترسل: نستورد 170 مليون برميل بترول في العام، بالإضافة إلى 10 مليون طن في العام، وذلك نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

ولفت إلى أن تلك الازمات وضعت الاقتصاد والمواطنين والجنيه تحت ضغط كبير.