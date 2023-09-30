"الإصلاح والنهضة" عن مؤتمر حكاية وطن : حديث من القلب لزعيم وأب مهموم بقضايا الدولة

ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تم طرحه خلال افتتاحية مؤتمر "حكاية وطن"، وما تضمنته فاعليات اليوم الأول من حديث الرئيس والذي كان حديثًا من القلب لزعيم وأب مهموم بقضايا وطنه وصادق وأمين في طرحه.

وأشاد الحزب بحرص وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المجال مفتوح للتغيير لمن يريد من خلال اختيار المرشح المناسب له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يراه الحزب تأصيلًا لمفهوم الدولة الديمقراطية وتداول السلطة والتعددية.

وشدد الحزب على ضرورة الحذر من محاولات التشويه والتهوين من إنجازات الدولة المصرية التي حذر منها الرئيس في كلمته اليوم، وهي ما تمثل جرس إنذار خطير لابد أن ينتبه له المصريون، فالظرف دقيق والمحاولات لزعزعة استقرار وأمن مصر أو التقليل من إنجازات الدولة المصرية هو تهديد لا يقل عن تهديد الإرهاب.

وأضاف الحزب تأكيده وإشادته على ما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعرضه من حقائق على الأرض بأرقام وإحصائيات وبيانات دقيقة ومحدثة، مؤكدًا أنه لابد لأي مشكك أن يقدم أرقام وشواهد وحقائق مضادة وإلا سيكون نقده كلام مرسل، والأوطان لا تبنى بكلام مرسل وشعارات مستهلكة.

كما ثمن الحزب ما عرضه رئيس الوزراء من إنجازات شملت كافة القطاعات والأقاليم الجغرافية بما يراه الحزب دليلًا على تحرك شامل للدولة المصرية وأنها تهتم بكافة أبناءها دون تمييز.