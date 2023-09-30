عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الإصلاح والنهضة" عن مؤتمر حكاية وطن : حديث من القلب لزعيم وأب مهموم بقضايا الدولة

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

ثمن حزب الإصلاح والنهضة ما تم طرحه خلال افتتاحية مؤتمر "حكاية وطن"، وما تضمنته فاعليات اليوم الأول من حديث الرئيس والذي كان حديثًا من القلب لزعيم وأب مهموم بقضايا وطنه وصادق وأمين في طرحه.

وأشاد الحزب بحرص وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المجال مفتوح للتغيير لمن يريد من خلال اختيار المرشح المناسب له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يراه الحزب تأصيلًا لمفهوم الدولة الديمقراطية وتداول السلطة والتعددية.

وشدد الحزب على ضرورة الحذر من محاولات التشويه والتهوين من إنجازات الدولة المصرية التي حذر منها الرئيس في كلمته اليوم، وهي ما تمثل جرس إنذار خطير لابد أن ينتبه له المصريون، فالظرف دقيق والمحاولات لزعزعة استقرار وأمن مصر أو التقليل من إنجازات الدولة المصرية هو تهديد لا يقل عن تهديد الإرهاب.

وأضاف الحزب تأكيده وإشادته على ما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعرضه من  حقائق على الأرض بأرقام وإحصائيات وبيانات دقيقة ومحدثة، مؤكدًا أنه لابد لأي مشكك أن يقدم أرقام وشواهد وحقائق مضادة وإلا سيكون نقده كلام مرسل، والأوطان لا تبنى بكلام مرسل وشعارات مستهلكة.

كما ثمن الحزب ما عرضه رئيس الوزراء من إنجازات شملت كافة القطاعات والأقاليم الجغرافية بما يراه الحزب دليلًا على تحرك شامل للدولة المصرية وأنها تهتم بكافة أبناءها دون تمييز.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حكاية وطن رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

الزمالك يتخذ قرارا ناريا ضد كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : الدولة ستدفع 45 تريليون جنيه في المعاشات لنحو 50 سنة مقبلة بسبب خطأ سابق

معيط: بفضل الرئيس تم ضبط المالية العامة خلال عام بدل 4 أعوام

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

للحد من الجفاف.. تونس تمدد نظام حصص مياه الشرب

السيسي: 450 مليار دولار خسائر مصر في 2011 والدولة تدفع الثمن من اللحم الحي

عماد قناوي: مبادلة الجنيه بالدرهم الإماراتي تقلل الضغط على الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسيوت أسود .. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالسعودية

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

كان سيخضع جراحة.. وفاة أحمد سامي العدل بشكل مفاجئ.. وهذه أبرز أعماله

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

فيديو

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

جدل سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي|خطأ فادح اكتشفه طارق الشناوي.. والوزارة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ