منهم كبار السن.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي

تعد الدوالي من الأمراض الشائعة بين جميع الأعمار وتزداد فرص حدوثها بداية من سن الشباب وتوجد أنواع عديدة من الدوالي ولكن أشهرها تلك التي تصيب القدمين والساقين وتسبب آلاما قوية.

نعرض لكم فيما يلي الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي وذلك وفقا لما جاء في موقع NHS:



يوجد داخل عروقك صمامات صغيرة أحادية الاتجاه تفتح للسماح بمرور الدم، ثم تغلق لمنع تدفقه للخلف.

في بعض الأحيان تتمدد جدران الأوردة وتفقد مرونتها، مما يؤدي إلى إضعاف الصمامات.

إذا لم تعمل الصمامات بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك في تسرب الدم وتدفقه للخلف وإذا حدث هذا، يتجمع الدم في عروقك، فتصبح منتفخة ومتضخمة.

الأسباب التي تجعل جدران الأوردة تتمدد وتضعف الصمامات في عروقك ليست مفهومة تمامًا.

يصاب بعض الأشخاص بالدوالي دون سبب واضح.

الحالات المتقدمة من الدوالى

الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي



هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالدوالي، بما في ذلك:

كونها أنثى

وجود أحد أفراد العائلة المقربين مصابًا بالدوالي

كبار السن

زيادة الوزن

وجود وظيفة تنطوي على فترات طويلة من الوقوف

كونها حاملا

شروط أخرى