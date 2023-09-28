ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح نهائيا

يعد الملح من الإضافات الأساسية لعدد كبير من الأطباق، حيث يكسبها مذاقا شهيا ولكن تحذيرات الأطباء منه جعلت البعض يفكر في الإقلاع عنه نهائيا.

وحذر العديد من الأطباء من الملح لأنه يرتبط بأمراض عديدة ، لكن ما لا يعلمه كثيرون هو أنه إذا لم تحصل على كمية كافية من الملح، فقد يسبب ذلك مشاكل لجسمك وصحتك.

وفيما يلي بعض الأشياء التي تصيب الإنسان نتيجة نقص كمية الملح، وفقا لما جاء في موقع drstevenlin

انخفاض نسبة الترطيب، خاصة عند الرياضيين

تشنجات العضلات

ارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية

الصداع نتيجة نقص الملح

ضعف عام بسبب نقص الملح

التدهور المعرفي لدى كبار السن

التهيج والانفعال والزائد



