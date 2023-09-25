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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمرضى الربو والصدر .. عشبة رخيصة جدا تقى من مشاكل الشتاء

الربو
الربو

 يعد النعناع من الأعشاب الطبيعية التى تحتوى على قدر كبير من الفوائد الصحية للجسم فهو يزيل الغازات ويقلل التوتر

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ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن النعناع من الأعشاب الطبيعية المفيدة جدا لمرضى الربو خاصة خلال التقلبات الجوية وأثناء الشتاء 
وذكر موقع pharmeasy أنه ينصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، لأنها تعمل كمرخي جيد وتخفف من احتقان الصدر و تناول أوراق النعناع يومياً يمكن أن يعطي تأثيراً مهدئاً لمرضى الربو.

مشروب النعناع
مشروب النعناع

من المعروف أن النعناع يزيل انسداد الأنف، ويمكن للمنثول أن يجعل التنفس أسهل بكثير، كما أنه يخفف من التهيج الناتج عن السعال المزمن ويساعد في إخراج المخاط خاصة عند تناوله دافئ.

هذا بالإضافة إلى امتلاك النعناع ميزة فريدة فهو منتشر في مختلف الدول وسعره منخفض جدا كما أن طريقة استخدامه سهلةجدا  

النعناع التقلبات الجوية الاعشاب الطبيعية تقلبات الجو اوراق النعناع انسداد الأنف مرضى الربو

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