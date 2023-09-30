تحت شعار الشعب يختار رئيسه..المتحدة تتأهب لتغطية الحدث الأهم فى تاريخ مصر

أصدرت بالأمس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا قالت فيه ان بعد الإعلان رسميا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية التى تعبر عن اهم حدث يحدد مصير المصريين ويرصد خطوات وتاريخ مستقبل مصر لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجري حوله الانتخابات وفيما يلي تعرض قناة “دي أم سي” أهم مت تؤكد علية الشركة المتحدة:

فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على التالي:

- الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الاعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزاما بالدستور والقوانين واكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية، المنظمة لتغطية الانتخابات.



- الشركة المتحدة ستفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك في إطار حرصه على تعريف المواطن المصري وتوعيته بإجراء الإنتخابات واخراءاتها المختلفة.



- وكذلك كل برامج وانشطة المرشحين بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة أعلامها.

صحفيين وإعلاميين مدربين على أعلى مستوي

- تشير الشركة المتحدة إلى تأهب جميع إصدارتها بتقديم اكبر تغيطة الحدث الأهم في مصر بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات، وإعلان المخطط الزمني مرورا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولا إلى اجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز ، وذلك من خلال عدد من الصحفيين والاعلاميين المدربين عبر احدث وسائل التكنولوجيا.