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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الشركة المتحدة تعي دورها الوطني ولا تعرف الانحياز إلا لمصلحة الوطن والمواطن

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها، وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزاما بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

وقال "محسب"، إنه بعد بدء الإجراءات الرسمية للاستحقاق الدستوري الذي يمثل أهم حدث سياسي في مصر، لاسيما وانه الذي يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية من أهمية، كان لابد من وضع النقاط على الحروف، من أجل التصدي لحملات التشكيك التي يقوم بها البعض بشكل متعمد، للتشكيك في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة تعي أن عليها دور ومسئولية وطنية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة في تقديم خدمة إخبارية متكاملة للشعب المصري، بتعريفهم بإجراءات العملية الانتخابية وأهميتها وأيضا تعريفهم بالمرشحين، وعرض أنشطتهم خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ مما يتيح فرص متساوية لجميع المرشحين، فضلا عن أن ذلك يعكس الصورة الحضارية لمصر وإعلامها العريق.

وأكد النائب أيمن على ثقته التامة كفاءة الإعلام المصري وقدرته على تقديم تجربة إعلامية تتمتع بالموضوعية، لا تعرف فيها الانحياز إلا لمصلحة الوطن والمواطن، وهو ما سيموت مثار إعجاب لكافة المتابعين والمهتمين بهذا الحدث الهام، مشددا على أهمية الدور الذي تقوم به الشركة المتحدة في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري، وأن يكونوا على وعى تام ان اختيارهم يساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن.

الشركة المتحدة مجلس النواب أيمن محسب المجلس الأعلى للصحافة مصر

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