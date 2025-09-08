نائبة وزيرة التضامن تشهد إعلان الفائزين في مسابقة الميسرات بدور الحضانات ضمن مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية إعلان الفائزين في مسابقة الميسرات بدور الحضانات، ضمن مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وذلك بحضور جينتارو يازاكي النائب الأول لرئيس مكتب "جايكا مصر"، وقيادات العمل بالوزارة، وعدد من مديرى مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات المشروع، ومنسقي المشروع من الجانبين وعدد واسع من الميسرات والحضور .

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية والتي تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في ملف الطفولة المبكرة، والذى توليه أهمية كبرى، مشيرة إلى أنه تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2025، والهادفة إلى التوسع في إنشاء الحضانات وتطوير بيئة آمنة وتربوية للأطفال، تنفذ الوزارة حصرًا وطنيًا شاملًا للحضانات لبناء قاعدة بيانات دقيقة تُمكّن من رصد الفجوات وتوجيه السياسات بكفاءة، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجانب الأكاديمي وبما يتيح لصانع القرار القدرة على التخطيط .

ووجهت نائبة الوزيرة التحية لجميع الميسرات تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال باعتبارهن استثمارًا في المستقبل، موضحة أن المسابقة تضمنت محورين أساسيين: أنشطة اللعب للتعلم، ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف الإعاقة بدعم من القيادة السياسية وتعمل الوزارة على هذا الملف عبر العديد من البرامج والمبادرات .

وثمنت صاروفيم الشراكة المصرية اليابانية في مجال الطفولة المبكرة، مؤكدة أن التعاون مع "جايكا" يهدف إلى تقديم نموذج مستدام ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأجيال القادمة، في إطار رؤية شاملة لبرامج وزارة التضامن الاجتماعي التي تضع المواطن المصري محور أولوياتها .

وأعلنت صاروفيم انه سيتم اعتماد المسابقة كمسابقة سنوية تستهدف الارتقاء بمهارات الميسرات ضمن جهود ملف تنمية الطفولة المبكرة .

وفى كلمته أعرب جينتارو يا زاكي النائب الأول لرئيس مكتب "جايكا مصر" عن سعادته بهذا الإنجاز الملحوظ للميسرات المشتركات بالمسابقة، مشيرا إلى التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، والذي يشهد تنفيذ مرحلته الثانية ويستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وتمكين الميسرات وتوفير بيئة تعليمية نموذجية من خلال التعلم عبر اللعب .

وأشار يازاكى إلى أن المسابقة ساعدت الميسرات في التعرف على الفوائد التنموية للعب وكونه وسيلة للتعلم وكيفية إيجاد بيئة مناسبة للعلب وملاحظة سلوك الأطفال وتشجيع الأطفال على التفكير وحل المشكلات بما سيكون له من تأثير طويل المدى على تنمية مهارات وقدرات الأطفال، مؤكدا على تطلعات جايكا الواسعة لقدرات وإمكانات الميسرات نحو دورهم في تنشئة الأطفال ونشر التوعية ومؤكدا دعم جايكا لكل الجهود المقدمة نحو تحسين جودة الطفولة المبكرة من أجل مستقبل أفضل للطفولة في مصر، وموجها الشكر لوزارة التضامن الاجتماعى على التعاون المثمر والبناء في هذا الملف الهام .

وقدمت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل عرضا تفصيليا عن المسابقة التي أعلنت الوزارة عنها في أغسطس الماضي لتضم فئتين الأولي تتضمن تنفيذ ألعاب تطبق فكرة التعلم من خلال اللعب، والثانية تنفيذ ألعاب تطبق فكرة الدمج، وذلك باستهداف تعزيز التعلم من خلال اللعب وتشجيع الابتكار واستخدام حقيبة الميسرة، كذلك الاستفادة من الموارد المتاحة

وقد شهدت الاحتفالية الإعلان عن الفائزين بالمسابقة وتكريم الأوائل والتى تقدم لها 218 متسابقة بمحافظات المشروع فاز منهم 61 فائزة و فاز بالمراكز الأولى في مسابقة الدمج حضانة المبرة بسموحة محافظة الإسكندرية - أكاديمية المستقبل محافظة القليوبية - حضانة باب السلام بجمعية السلام لتنمية المجتمع المحلي ببورسعيد – حضانة النجوم الصغيرة جمعية تنمية المجتمع القصاصين بمحافظة الإسماعيلية - حضانة ارتق بجمعية ارتق للخدمات التنموية بقرية العامرية محافظة الفيوم - حضانة تنمية المجتمع المحلي بشباس الشهداء بجمعية تنمية المجتمع المحلي بشباس الشهداء كفر الشيخ – حضانة الشهيد العظيم مارجرجس بمحافظة اسوان حضانة الأولى بالرعاية جمعية الجسد الواحد محافظة الجيزة

وفى مسابقة تعزيز التعلم من خلال اللعب فاز بالمراكز الأولى حضانة التوفيق القبطية بالفوال محافظة الفيوم – مجمع مدارس نوتردام الخاصة بمحافظة أسوان – حضانة كاريتاس مصر فرع العمرانية بمحافظة الجيزة – حضانة مبرة سموحة الإسكندرية – حضانة تنمية المجتمع بفايد بمحافظة الإسماعيلية – حضانة التقوى بمحافظة السويس – حضانة النوايا الحسنة النموذجية بمحافظة كفر الشيخ – حضانة القناة النموذجية محافظة بورسعيد – حضانة الرحمن محافظة القليوبية، وفازت حضانة التقوى بمحافظة السويس بالجائزة الكبرى الأولى على مستوى محافظات المشروع التسعة .