مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام

علق الدكتور مدحت العدل على إمكانية تدخله في حل خلاف الفنانة أنغام وشيرين عبد الوهاب، كما تدخل لحل خلاف بين الفنان رامي صبري والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.



وقال مدحت العدل في تصريحات له: "أولًا، أدعو أن يمد الله في عمر أنغام وأقول لها مليون حمدًا لله على سلامتك، ونحبها كثيرًا، وكلنا مع أنغام، وإن كان هناك سبيل لعقد جلسة تجمعهما سنفعلها بمنتهى الأخوة والصدق والحب، ولكن مَن يغضب من أنغام؟!.

‎واختتم مدحت العدل حديثه عن عودة الفنان اللبناني فضل شاكر، قائلًا: أي عودة لفنان نحبه سنقول له أهلًا وسهلًا بك ونفتح له أحضاننا، كي يغني لنا أغاني نحبها.

كما كشف الكاتب مدحت العدل تفاصيل تحضير الجزء الثاني من فيلم "مافيا" وتطورات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2".



‎قال مدحت العدل:" ما زلنا في مرحلة وكتابة النص لفيلم "مافيا 2"، وفور الانتهاء من مرحلة الورق سنباشر بالتحدث مع باقي الأبطال، ولا أعتقد أنهم سيرفضون، مشيرًا إلى أن هناك حيلاً درامية في النص من أجل الخطوط الدرامية للفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول ورحلوا عن عالمنا مؤخرًا.



‎وأشار إلى أن هناك أفلاماً قابلة لصناعة أجزاء ثانية منها. وهناك أفلام أحداثها غير قابلة لوجود أجزاء أخرى، قائلًا: فيلم مافيا من الأعمال القابلة لصناعة أحداث جديدة منها، وذلك ما نعكف على تقديمه خلال الفترة الحالية.