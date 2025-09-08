قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام

قسم الفن

علق الدكتور مدحت العدل على إمكانية تدخله في حل خلاف الفنانة أنغام وشيرين عبد الوهاب، كما تدخل لحل خلاف  بين الفنان رامي صبري والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي.


وقال مدحت العدل في تصريحات له: "أولًا، أدعو أن يمد الله في عمر أنغام وأقول لها مليون حمدًا لله على سلامتك، ونحبها كثيرًا، وكلنا مع أنغام، وإن كان هناك سبيل لعقد جلسة تجمعهما سنفعلها بمنتهى الأخوة والصدق والحب، ولكن مَن يغضب من أنغام؟!.

‎واختتم مدحت العدل حديثه عن عودة الفنان اللبناني فضل شاكر، قائلًا: أي عودة لفنان نحبه سنقول له أهلًا وسهلًا بك ونفتح له أحضاننا، كي يغني لنا أغاني نحبها.

كما كشف الكاتب مدحت العدل تفاصيل تحضير الجزء الثاني من فيلم "مافيا" وتطورات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2".


‎قال مدحت العدل:" ما زلنا في مرحلة وكتابة النص لفيلم "مافيا 2"، وفور الانتهاء من مرحلة الورق سنباشر بالتحدث مع باقي الأبطال، ولا أعتقد أنهم سيرفضون، مشيرًا إلى أن هناك حيلاً درامية في النص من أجل الخطوط الدرامية للفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول ورحلوا عن عالمنا مؤخرًا.


‎وأشار إلى أن هناك أفلاماً قابلة لصناعة أجزاء ثانية منها. وهناك أفلام أحداثها غير قابلة لوجود أجزاء أخرى، قائلًا: فيلم مافيا من الأعمال القابلة لصناعة أحداث جديدة منها، وذلك ما نعكف على تقديمه خلال الفترة الحالية.

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

خطيب الدقهلية

أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو

أحمد شيبة

حبيبة قلبي .. أحمد شيبه يبكي بعد رؤية صورة والدته على الهواء

أحمد شيبه وعمرو أديب

أحمد شيبه: بقالي فترة منزلتش أغاني .. وأنا بفرح الناس لكن من جوه تعبان

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

