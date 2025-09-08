أحمد سعد يرقص مع ياسمين عبدالعزيز على أنغام "شفتشي"

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهما يرقصان على أنغام أغنيته الشهيرة "شفتشي".

ونال الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث أبدوا إعجابهم بخفة ظل ياسمين وعفويتها.

وعلّق أحمد سعد على الفيديو قائلاً: "ياسمين في حياتنا المشمشي والشفتشي ورمز البهجة".

أحمد سعد يتحدث عن ياسمين عبد العزيز

كان الفنان أحمد سعد عن تحدث تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل جديد.

وقال أحمد سعد، في تصريحات تلفزيونية: “مش هقدر أقول بنعمل إيه جديد لأن مش في إيدي إني أعلن، بس فيه كيميا بيني وبينها جميلة، وهي إنسانة لذيذة وأنا بحبها على المستوى الشخصي والفني”.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، تظهر فيه مع الفنان أحمد سعد وعلقت على الفيديو قائلة: “قريبًا”.

ولكن بدون التصريح عن تفاصيل العمل الذي يجمعهما إذا كان فيلما، مسلسلا، أم أغنية.