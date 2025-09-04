ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورا برفقة أحمد سعد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز، بأطلالة لافته بالكاجوال برفقة أحمد سعد ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكان قد تحدث الفنان أحمد سعد عن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في عمل جديد.

وقال أحمد سعد خلال تصريحات تلفزيونية: “مش هقدر أقول بنعمل إيه جديد لأن مش في إيدي إني أعلن، بس فيه كيميا بيني وبينها جميلة، وهي إنسانة لذيذة وأنا بحبها على المستوى الشخصي والفني”.

ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر فيه مع الفنان أحمد سعد وعلقت على الفيديو قائلة: “قريبًا”.

ولكن بدون التصريح عن تفاصيل العمل الذي يجمعهما إذا كان فيلم، مسلسل أم أغنية.