الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

والله ما AI.. أحمد آمين يمازح جمهوره في أحدث ظهور

أحمد امين
أحمد امين
سارة عبد الله

شارك الفنان أحمد أمين، جمهوره صورة جديدة، من إحدى الدول الأجنبية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر أمين الصورة، وعلق عليها قائلًا: “دلوقتي الواحد لازم يشير الصورة ويقعد يحلف انها مش ai، الصورة بعدسة صديقي الفنان علاء إسماعيل”.

وأعلن الفنان أحمد أمين عن إطلاق برنامج جديد على قناته عبر موقع يوتيوب يحمل اسم “الورطة المشمشية”، يقدم من خلاله فكرة مختلفة تعتمد على مشاركة الأطفال وآرائهم العفوية في مواجهة مشكلات الحياة اليومية.

ونشر أمين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام منشورًا قال فيه: “الورطات في الحياة مبتخلصش، عشان كده قررت أعمل برنامج على يوتيوب، أقعد فيه مع أطفال وأستفيد من حلولهم الخيالية العبقرية.. ومع بعض نحول ورطة جديدة كل مرة لـ (الورطة المشمشية)، متحمس أشاركم، الولاد كلهم زي العسل بصراحة، وميعادنا مع أول ورطة بكرة.”


برنامج الورطة المشمشية

البرنامج يقدم محتوى خفيفًا يجمع بين الكوميديا والتفكير الإيجابي، في إطار يناسب جميع الأعمار، ويعكس أسلوب أحمد أمين المعروف بخفة ظله وتقديمه لمحتوى هادف وممتع في آنٍ واحد.

أحمد أمين ai الذكاء الاصطناعي

بالصور

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

