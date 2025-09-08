أول تعليق من خطيب الدقهلية بعد أزمة الفيديو: أنا ضد الاحتفال بالمولد النبوي في هذه الحالات.. فيديو

كشف محمود السباعي، خطيب مسجد الدقهلية، حقيقة ما أثير حول مقطع فيديو له بشأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة أو التطاول على هذه المناسبة العظيمة، مردفًا: «أنا حابب اعتذر للمواطنين لأني مكنتش أقصد الوصف بهذا الشكل».

وأوضح محمود السباعي، في أول مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل»، والمذاع عبر قناة صدى البلد 2، أنه قدّم اعتذارًا صريحًا للمصريين عقب تداول الفيديو، مشددًا على أن تصريحاته أسيء فهمها، وأن الهدف من الفيديو كان ضد المخالفات الشرعية فقط، مثل الاختلاط بين الرجال والنساء في الحفلات التي تقام أو استخدام المعازف، وليس ضد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي.

وتابع: «أنا عندي 17 سنة، أنا كنت قاصد أقول في الفيديو الذي تم نشره، أنا تصرفات بعض الناس بتخلي اليوم دا منيل بستين نيلة، أنا صورت الفيديو، ورفعت الفيديو من غير ما أرجع لأهلي ونراجع الفيديو، أنا مش ضد حلاوة المولد».

وأشار خطيب مسجد الدقهلية إلى أنه شارك بنفسه هذا العام في احتفالية دينية بمسجد، تضمنت تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الابتهالات والقصائد عن النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن هذه هي الصورة الصحيحة للاحتفال التي تليق بالمناسبة، ولكن المخالفات اللي بنشوفها في يوم مولد النبوي نبينا صلى الله عليه وسلم دا لا ترضيه.

وأضاف محمود السباعي أن ما قصده من عبارته «اليوم المنيل» كان تشبيهًا مستندًا إلى تعبير قرآني عن «يوم نحس» ورد ذكره في قصة قوم عاد، ولم يكن أبدًا موجهًا للمصريين أو لاحتفاله بالمولد النبوي الشريف، موضحًا أنه لم يقصدًا نهائيًا تشبيه المصريين بقوم عاد.

وأردف: «بعد الفيديو دا، والدي قالي اللي أنت قولته دا مش ينفع يتقال ولازم توضح للناس قصدك بالكلام، وأنا بعد الفيديو قدمت اعتذار، وقدمت اعتذار رسمي، وكمان وزير الأوقاف شخص إنسان وتم توضيح وجهة نظري من الكلام المتداول في الفيديو في التحقيق».

واستطرد: «إزاي بتكلم في الخطبة عن اتباع النبي وهقول يوم منيل، الاحتفال بيوم مولد النبوي جائز وليس حرام شرعًا، ولكن أنا ضد الطبل والرقص والتمايل والمعازف».

وشدد محمود السباعي على أنه ينتمي للمنهج الأزهري الوسطي ولا يتبع أي جماعة أو تيار، موضحًا أنه يكنّ كل التقدير للمصريين، وأن هدفه هو تنبيه الناس فقط إلى ما قد يشوب بعض الاحتفالات من

مخالفات شرعية.