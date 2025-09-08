جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن حالة الفنانة رنا رئيس، مشيرة إلى أن الفنانة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بسبب مرضها المفاجئ.

الحالة الصحية لـ رنا رئيس

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أثناء تقديم برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن الفنانة رنا رئيس خضعت لعملية جراحية عاجلة، مشيرة إلى أنها خرجت من غرفة العمليات بعد عملية جراحية استمرت مدة 6 ساعات كاملة.

وخلال مداخلة هاتفية كشف دكتور سامح حسين طبيب النساء والتوليد الطبيب المعالج للفنانة رنا رئيس، عن أن رنا عانت من الم في البطن منذ أربعة أيام إلى ان زاد الألم وتم عمل لها سونار والذي كشف وجود التواء في المبيض وتجمع دموي داخل البطن.

وتابع دكتور سامح حسين طبيب النساء والتوليد الطبيب المعالج للفنانة رنا رئيس، أنه تم إجراء عملية جراحية عاجلة وحاليا في غرفة بعد العملية، وبعد العملية التي خضعت لها رنا رئيس يمكن لها أن تنتج غير مؤثرة على الإنجاب.

وأكمل دكتور سامح حسين طبيب النساء والتوليد الطبيب المعالج للفنانة رنا رئيس، أن الفنانة كانت تعاتي من نزيف داخلي فكان يجب إجراء عملية عاجلة لوقف النزيف.