موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مشي عكس وتعدى على مواطن بالضرب.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، بات "أداة لعزل المجلس"، محذرا من أن تهجير سكان غزة يهدد "منظومة السلام" بالشرق الأوسط.


وألقى السيسي اليوم الإثنين كلمة عن بعد في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع "بريكس"، والتي عقدت بدعوة من البرازيل، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع.


وقال السيسي إن العالم يشهد صراعات، تهدد العمل الدولي متعدد الأطراف؛ ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التي يستند إليها.

المشهد الدولي
أوضح أن المشهد الدولي بات غارقا في ازدواجية فاضحة للمعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، في ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية.

وأضاف "هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين"، لافتا إلى أن مجلس الأمن بات مثالا صارخا، على ما آل إليه حال المجتمع الدولي، من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبا وبشكل مباشر، على ثقة الدول في منظومة الأمم المتحدة.

وتابع "دفع هذا التآكل في المصداقية، العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما في ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض (الفيتو)"، مؤكدا أن "هذا الامتياز تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميداني، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحوري، في تسوية النزاعات ووقف الحروب".

أخطر الصراعات
وأكد أن "الحرب الإسرائيلية الغاشمة" على غزة و"الانتهاكات السافرة التي يرتكبها الاحتلال" بالضفة الغربية والقدس تعد "واحدة من أخطر الصراعات".

وقال "دأبت إسرائيل، منذ ما يقرب من عامين، على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية، كسلاح ضد المدنيين، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في قطاع غزة".

