الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، بات "أداة لعزل المجلس"، محذرا من أن تهجير سكان غزة يهدد "منظومة السلام" بالشرق الأوسط.



وألقى السيسي اليوم الإثنين كلمة عن بعد في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع "بريكس"، والتي عقدت بدعوة من البرازيل، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع.



وقال السيسي إن العالم يشهد صراعات، تهدد العمل الدولي متعدد الأطراف؛ ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التي يستند إليها.

المشهد الدولي

أوضح أن المشهد الدولي بات غارقا في ازدواجية فاضحة للمعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، في ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية.

وأضاف "هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين"، لافتا إلى أن مجلس الأمن بات مثالا صارخا، على ما آل إليه حال المجتمع الدولي، من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبا وبشكل مباشر، على ثقة الدول في منظومة الأمم المتحدة.

وتابع "دفع هذا التآكل في المصداقية، العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما في ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض (الفيتو)"، مؤكدا أن "هذا الامتياز تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميداني، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحوري، في تسوية النزاعات ووقف الحروب".

أخطر الصراعات

وأكد أن "الحرب الإسرائيلية الغاشمة" على غزة و"الانتهاكات السافرة التي يرتكبها الاحتلال" بالضفة الغربية والقدس تعد "واحدة من أخطر الصراعات".

وقال "دأبت إسرائيل، منذ ما يقرب من عامين، على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية، كسلاح ضد المدنيين، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بلغت حد إعلان الأمم المتحدة حالة المجاعة في قطاع غزة".