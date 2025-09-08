مصطفى وزيري يكشف تفاصيل فوز منطقة إسنا بجائزة الأغاخان.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل فوز منطقة إسنا بجائزة الأغاخان، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس أهمية المنطقة تاريخياً وأثرياً.

وأضاف مصطفى وزيري، خلال لقائه مع آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن إسنا هي واحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر، وقد استحقت الجائزة بفضل التنوع المعماري والآثري الذي تتمتع به.

وأشار وزيري إلى أن إسنا تمتاز بتاريخ طويل حيث كانت محطة مهمة للقوافل التجارية التي كانت تعبر من أفريقيا إلى مصر، مشيرًا إلى أن الاسم "إسنا" يعود إلى كلمة "تاسيني" في اللغة الهيروغليفية، والتي تعني "أرض العبور"، كما أن المنطقة شهدت اهتمامًا كبيرًا منذ عام 1990، حيث بدأت أعمال الترميم في معبد إسنا، وهو معبد يعود للعصر اليوناني الروماني.

وأوضح وزيري أن معبد إسنا يتميز بجمال معماري فريد، حيث يضم 24 عمودًا مزخرفًا بشكل مميز، وتتنوع تيجان الأعمدة بشكل لا يتشابه فيه أي عمود مع الآخر، وهو ما يبرز روعة الفن المعماري المصري القديم

وأشار إلى أن جائزة الأغاخان، التي أُسست في عام 1977، تُمنح كل ثلاث سنوات لمشاريع تسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري، وكانت مصر قد حصلت على الجائزة في عام 2004 عن مشروع مكتبة الإسكندرية.