نسخة استثنائية.. ترامب يكشف موعد قرعة مونديال 2026
يرتدي نقابًا.. القبض على شخص بعد بلاغات بمحاولته خطف لأطفال بالعجوزة
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة اشتراط إمام عاشور الحصول على أعلى راتب في الأهلي
بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة
الجزيرة يحسم قمة الشارقة بهدف نظيف في الدوري الإماراتي
إعلام إسرائيلي: 4 ألوية عسكرية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة
3 انفجارات تهز إسرائيل بعد إطلاق صاروخ حوثي
فتح: نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى
برلماني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتطوير صناعة الزبيب والكتان
العربي للدراسات: واشنطن تضغط لحماية إسرائيل من المساءلة أمام الجنائية الدولية
القصة الكاملة لـ"الثقب الأسود".. وكر تحت كوبري يتحول إلى بؤرة لتسول الأطفال وضبط 20 شخصًا
أنت مصدق نفسك .. منشور صادم من شقيق شيرين بعد عودتها لحسام حبيب
توك شو

مصطفى وزيري: كل الآثار فوق وتحت الأرض أقل 40% من التراث المصري

محمد البدوي

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن اكتشاف الآثار الغارقة في منطقة أبو قير غرب جنوب الإسكندرية، موضحًا أن البقايا تشمل معبدًا غارقًا نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر والفَيضانات.

ولفت “وزيري” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى العثور على تمثال ضخم يعود للعصر البطلمي، بالإضافة إلى 6 قطع من أعمدة، وقطعة رخام أبيض، ورحالة حجرية، ومطاحن للحبوب، وحطام سفينة تحتوي على جوز ولوز متحجرين وأواني فخارية تعود لأواخر العصر البيزنطي، إلى جانب عملات برونزية من العصر الروماني.

 40% من التراث الأثري المصري

وأوضح الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار أن ما نراه من آثار على سطح الأرض وتحتها لا يمثل سوى أقل من 40% من التراث الأثري المصري، مؤكدًا أن هذا الكشف الجديد يمثل فرصة كبيرة للدعاية للسياحة والآثار المصرية ويبرز أهمية المحافظة على هذا الإرث الحضاري.

الآثار الأعلى للآثار الاكتشافات الأثرية منطقة أبو قير الإسكندرية اكتشاف الآثار التراث الأثري

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات

أول سيارة خارقة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

سيارات بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

