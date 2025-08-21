«الأعلي للآثار» يكشف سر اكتشاف قطع أثرية بميناء أبوقير البحري

قال الدكتور محمد خالد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر تشهد كل يوم اكتشافًا جديدًا، سواء في باطن الأرض أو تحت مياه البحر.

وأوضح أن انتشال بعض القطع الأثرية بميناء أبو قير البحري يُعد جزءًا من المشروع القومي لتطوير منطقة أبو قير، مشيرًا إلى أنه في عام 2023 تم الكشف عن مجموعة كبيرة من الحفائر في باطن الأرض، وبعد تتبعها تم اكتشاف بقايا أخرى لها تحت مياه البحر.

وأضاف أن هناك مباني ثابتة تحت الماء، وهو ما يدل على أن المنطقة تعرضت في العصور القديمة لزلزال أو تسونامي أدى إلى غمر جزء منها بالمياه.

كما كشف أن أغلب التماثيل المكتشفة مكسورة الرأس، وهو ما يؤكد فرضية حدوث زلزال، لافتًا إلى أن هذا الاكتشاف يعكس حرص الدولة على الحفاظ على تراث مصر الذي لا ينضب.

واختتم كلمته قائلًا: "نحتفل اليوم بانتشال بعض القطع الأثرية، وسيتم مستقبلًا الإعلان عن اكتشاف سفينة غارقة."