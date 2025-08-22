قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر نتائج مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي للتراث الثقافي المغمور بالمياه| صور

صورة فوتوغرافية فائزة بمسابقة وزارة السياحة والآثار
صورة فوتوغرافية فائزة بمسابقة وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن أسماء الفائزين بالعشرة مراكز الأولى في مسابقة هواة التصوير الفوتوغرافي، التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري بهدف اختيار أفضل صورة تبرز إحدى القطع الأثرية المنتشلة من مياه البحر المتوسط والمعروضة حالياً بالمتحف اليوناني الروماني ومتحف الإسكندرية القومي.

نتيجة مسابقة وزارة السياحة والآثار 

واستعرض الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي *والمنسق العام للفاعليات*، نتائج المسابقة، موضحاً أن المنافسة شهدت مشاركة مميزة بتقديم 155 متسابقاً من مصر وستة دول عربية وأجنبية، هي الكويت، والسودان، والجزائر، وبيلاروسيا، وأسبانيا، وجنوب أفريقيا، حيث تقدم المشاركون بما يزيد عن 750 صورة فوتوغرافية. 


وقامت لجنة متخصصة من أساتذة كلية فنون جميلة وأثريين من المجلس الأعلى للآثار بتقييم الأعمال المشاركة واختيار أفضل عشر صور للفوز بالمراكز الأولى.

وأضاف الدكتور أحمد رحيمة أن الوزارة حرصت على أن تمثل الجوائز حافزاً لتشجيع الفائزين على الارتباط بالتراث الثقافى المغمور بالمياه والتعريف به، حيث تتنوع الجوائز بين رحلات مجانية للمواقع الأثرية والمتاحف، تنظمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب تصاريح دخول مجانية للمتاحف والمواقع الأثرية تمنحها لهم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرص الوزارة على دمج الفنون البصرية في الترويج للتراث الثقافي المصري المغمور بالمياه، وتشجيع المواهب الشابة على المساهمة في إبراز قيمة هذا التراث الفريد محلياً وعالمياً.

مسابقة وزارة السياحة والاثار مصر سياحة الاثار المغمورة بالمياة مسابقة

