وزير السياحة والآثار: سندعم غطسة القبطان ولاء بمدينة دهب.. خاص

قال القبطان ولاء حافظ إنه سيتم إطلاق حدث ترويجي يتوافق مع اليوم العالمي لذوي الهمم، في شهر ديسمبر القادم، كرسالة هامة للعالم تخرج من مصر.

وأوضح حافظ، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه يدشن لعمل غطسة بمدينة دهب، تستهدف ترويج السياحة المصرية، مشددا على أن مصر بلد الأمن والسلام.

وأضاف أن موقع إطلاق الغطسة سيكون بمنطقة اللايت هوس بدهب، ويشارك بها غطاسون من عدة دول كرسالة سلام للعالم.

ووعد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بدعم مبادرة القبطان ولاء حافظ، في ظل تشجيع مبادرات ترويج سياحة المغامرات.

وأوضح وزير السياحة والآثار، ل"صدى البلد"، أن الوزارة تقف وتدعم المبادرات السياحية الهادفة لدعم وترويج المقصد السياحي المصري بالشكل الذي يليق باسم مصر.