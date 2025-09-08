تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر شركة "بي بي" في لندن، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس ) وشركة "بي بي" البريطانية ، و ذلك بهدف تقييم فرص تنفيذ برنامج لحفر خمس آبار استكشافية في أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر بالبحر المتوسط.

ويستهدف برنامج الحفر تسريع تنمية وإنتاج احتياطيات الغاز الطبيعي من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة بمنطقة غرب دلتا النيل، على أن تبدأ عمليات الحفر العام القادم ، مع إمكانية ربط الاكتشافات الجديدة بالتسهيلات القائمة عقب تقييم نتائج الحفر والموارد المحتملة.

قام بالتوقيع الذي حضره سفير مصر بالمملكة المتحدة السفير أشرف سويلم ، كل من الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف نيابة عن المهندس محمود عبدالحميد رئيس إيجاس مع المهندس وائل شاهين رئيس بي بي مصر. بحضور موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بى بى، وويليام لين النائب التنفيذي لرئيس بي بي للغاز والطاقة منخفضة الكربون، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عقب التوقيع، أكد الوزير أن الاتفاق مع شركة بي بي البريطانية يعكس قوة الشراكة الممتدة لأكثر من ستة عقود، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها الشركة مؤخراً في البحر المتوسط بمصر.

واضاف الوزير أن الاتفاق يأتي ضمن المحور الأول لاستراتيجية الوزارة لزيادة استثمارات البحث والاستكشاف وانتاج الغاز الطبيعي ، مؤكداً أن مصر مستمرة في خلق مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية .

وصرح ويليام لين، النائب التنفيذي لرئيس بي بي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بان هذا الاتفاق يجدد التزامنا بدعم الاستثمارات في قطاع الغاز في مصر. وقال: نحن نقدر استمرار التعاون والدعم من الوزير المهندس كريم بدوي. ونعمل لتعظيم الاستفادة من خبرات بي بي التكنولوجية للبناء على الزخم الذي تحقق مؤخرًا في أنشطة الاستكشاف والتطوير، من أجل إضافة موارد غاز جديدة وتسريع الإنتاج بما يخدم البلاد ويحقق قيمة لأعمالنا."

ومن جانبه قال نادر زكي، رئيس بي بي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " فخورون بشراكتنا المستمرة مع الحكومة المصرية. هذا الاستثمار يساهم في فتح موارد غاز إضافية في غرب دلتا النيل، ونتطلع للعمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية في المراحل القادمة من التطوير للمساهمة في تلبية الطلب المحلي وزيادة الموارد خلال هذا العقد والعقد المقبل."

ويأتي هذا الاتفاق عقب نجاحات بي بي الاستكشافية الأخيرة في مصر، وتحقيق اكتشافين في بئر الغاز "فيوم-5" وبئر الاستكشاف "الكينج-2" ضمن مشروع غرب دلتا النيل.