مطروح .. توقيع 3 بروتوكولات تعاون لتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم وطلاب المدارس

شهد محافظ مطروح خالد شعيب، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين المحافظة وعدد من شركات البترول العاملة على أرضها، ومؤسسة مصر الخير، في إطار الجهود المستمرة والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، تأكيداً لدور المشاركة المجتمعية الفاعلة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، وصولاً إلى أقصى القرى والتجمعات الصحراوية .



أوضح المحافظ، وفقا لبيان اليوم، الاثنين، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون الأول مع شركة بدر الدين للبترول ومؤسسة مصر الخير؛ لتأهيل مبنى التأهيل الاجتماعي لذوي الهمم بمرسى مطروح، خاصة عيادات العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والسمعيات، ودعم خدمات الإتاحة التعليمية من خلال تطوير حضانة ذوي الهمم، وتأهيل وحدات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنشائية لمبنى التأهيل الاجتماعي ذاته، فى إطار تأكيد الاهتمام الكبير من الدولة بهذه الفئة ودمجها، وتوفير مزيد من الخدمات والرعاية اللائقة بذوي الهمم .



وأضاف المحافظ أن البروتوكول الثاني يتضمن التعاون والدفع بقافلة طبية لطلاب المدارس بمحافظة مطروح وتوقيع الكشوفات والفحوصات الطبية، حرصاً على صحة وسلامة النشء وتوفير مزيد من الرعاية الطبية لأبنائنا الطلاب، والبروتوكول الثالث يتضمن التعاون مع شركة برج العرب للبترول ومؤسسة مصر الخير لتطوير وتشغيل مدرسة تعليم مجتمعي بتجمع أولاد عدنان بقرية النصر، غرب مدينة مرسى مطروح؛ لتوفير الأثاث المدرسي والزي لجميع الطلاب، بالإضافة إلى وحدة طاقة شمسية ودعم المدرسة بأجهزة تكنولوجيا، حرصاً على تعليم أبنائنا وتيسير الخدمات التعليمية لهم في تلك التجمعات ومنحهم الحق في التعليم .



وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بالتعاون المشترك والمشاركة المجتمعية الفعالة لوزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول، وكذلك شركات البترول العاملة على أرض مطروح، ممثلة فى شركتي بدر الدين وبرج العرب للبترول وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسة مصر الخير، استمراراً لمسيرة العطاء والمشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، مُقدماً الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وما تقدمه الوزارة من تعاون مستمر مع المحافظة في مجالات عديدة .