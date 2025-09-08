قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
وزير التعليم: نسعى إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية “الزراعية” مع فرنسا

ياسمين بدوي

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماعا مع السفير إريك شوفالييه سفير دولة فرنسا بجمهورية مصر العربية ، جرى خلاله استعراض عدد من ملفات التعاون وسبل تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين في عدد المجالات ذات الصلة بملف التعليم وخاصة ملف التعليم الفني والمهني.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللقاء يمثل فرصة هامة لدفع آفاق التعاون بين البلدين، في مجال التعليم واستغلال فرص التعاون بين البلدين لدعم الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية بمختلف قطاعاتها.

إعداد الكوادر الفنية المؤهلة بما يواكب احتياجات سوق العمل

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية الوزارة للتعاون في مجال التعليم الفني والتقني، موضحًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة بما يواكب احتياجات سوق العمل وفق أحدث المعايير.

 التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات متخصصة خاصة مجال الزراعة

وأعرب  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عن تطلعه لتعزيز التعاون في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات متخصصة خاصة مجال الزراعة، وذلك بالشراكة مع الجانب الفرنسي، بما يسمح لخريجي هذه المدارس بالحصول على شهادات معتمدة دوليا تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، على غرار تجربة التعاون المصري الإيطالي، مؤكدا أن الوزارة تسعى للتوسع في هذا النموذج الرائد.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص فرنسا على استكشاف الفرص وآفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب المصري في مجال التعليم.

وتوافق الجانبان خلال اللقاء على دراسة الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال التعليم الفني بما يعكس نموذج التعاون الراسخ بين البلدين في مجال التعليم والتعليم الفني.

وحضر الاجتماع من الجانب الفرنسي كل من السيد ديفيد سادوليه، مستشار التعاون والشؤون الثقافية، والسيد دانيال رينجو ملحق التعاون التعليمي، والسيد جاكي أمبرو المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في مصر.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر كل من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني التعليم الفني والمهني

