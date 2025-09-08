جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نجحت مباحث الهرم في الكشف عن جريمة قتل عمرها قرابة 5 سنوات بعد العثور على هيكل عظمي أثناء اجراء توسعات الطريق الدائري في عام 2023 وقيد القضية ضد مجهول حينها.

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء هاني شعراوي كشفت عن الملابسات الكاملة للجريمة حيث تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة في عام 2023 بلاغا من مسؤول الإزالات في أعمال توسعات الطريق الدائري بالعثور على هيكل عظمي ملفوف في بطانية أثناء أعمال الحفر، تم نقل العظام الآدمية إلى مصلحة الطب الشرعي وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بفحصها لبيان ما اذا كانت العظام تعود لرجل أو امرأة وتوقيت وسبب الوفاة ولم يتوصل حينها الطب الشرعي إذا كان الهيكل العظمي لرجل أو سيدة وقيدت القضية ضد مجهول.

وأضافت التحريات التي أجراها العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم أنه أثناء الفحص الدوري لمباحث الجيزة لبلاغات التغيب القديمة تبين وجود بلاغ تغيب لشاب منذ عام 2021 وبجمع التحريات حوله وردت معلومة بقيام شقيقيه بقتله والتخلص منه منذ عدة سنوات، تم استئذان النيابة العامة لضبط وإحضار الشقيقان لاستجوابهما حول المعلومات بقتل شقيقيهما.

ألقت قوة أمنية قادها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم القبض على الشقيقين "قهوجي وعاطل" وبمواجهتهما فجرا عدة مفاجآت حيث اعترفا بقتل شقيقهما الأكبر عام 2021 حيث أنه كان دائم الاعتداء على والدتهم بسبب تناوله المواد المخدرة.

وقال الشقيقان أن أخيهما الأكبر كان مسجل خطر يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدي على والدتهما وفي إحدى المرات لتعديه عليها قررا التخلص منه وأنهيا حياته ثم قاما بلفه في بطانية ودفنه في منطقة نائية بمدينة كرداسة ثم أبلغا بتغيبه عن المنزل لإبعاد الشبهة عنهما ولم يتخيلا أن يتم إلقاء القبض بعد مرور كل تلك السنوات، وأرشد المتهمان عن مكان دفن شقيقيهما ليتبين أنه ذات المكان الذي عثر به على الهيكل العظمي في عام 2023.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.