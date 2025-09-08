قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو تسافر.. كيفية استخراج الباسبور 2025
تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
الرئيس السيسي في قمة "البريكس":مصر ترفض تهجير الفلسطينيين ومخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد
عبر الوسائل الافتراضية.. الرئيس السيسي يشارك في قمة "البريكس" ويبحث تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية
صدي البلد ينشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
الرئيس السيسي يهنئ كوريا الديمقراطية بذكرى تأسيس الجمهورية وإمارة أندورا بالعيد القومي
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين
أسهل طريقة لدفع فاتورة الغاز أونلاين
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

أرشيفية
أرشيفية
حوادث

نجحت مباحث الهرم في الكشف عن جريمة قتل عمرها قرابة 5 سنوات بعد العثور على هيكل عظمي أثناء اجراء توسعات الطريق الدائري في عام 2023 وقيد القضية ضد مجهول حينها. 

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء هاني شعراوي كشفت عن الملابسات الكاملة للجريمة حيث تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة في عام 2023 بلاغا من مسؤول الإزالات في أعمال توسعات الطريق الدائري بالعثور على هيكل عظمي ملفوف في بطانية أثناء أعمال الحفر، تم نقل العظام الآدمية إلى مصلحة الطب الشرعي وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بفحصها لبيان ما اذا كانت العظام تعود لرجل أو امرأة وتوقيت وسبب الوفاة ولم يتوصل حينها الطب الشرعي إذا كان الهيكل العظمي لرجل أو سيدة وقيدت القضية ضد مجهول. 

وأضافت التحريات التي أجراها العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم أنه أثناء الفحص الدوري لمباحث الجيزة لبلاغات التغيب القديمة تبين وجود بلاغ تغيب لشاب منذ عام 2021 وبجمع التحريات حوله وردت معلومة بقيام شقيقيه بقتله والتخلص منه منذ عدة سنوات، تم استئذان النيابة العامة لضبط وإحضار الشقيقان لاستجوابهما حول المعلومات بقتل شقيقيهما. 

ألقت قوة أمنية قادها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم القبض على الشقيقين "قهوجي وعاطل" وبمواجهتهما فجرا عدة مفاجآت حيث اعترفا بقتل شقيقهما الأكبر عام 2021 حيث أنه كان دائم الاعتداء على والدتهم بسبب تناوله المواد المخدرة. 

وقال الشقيقان أن أخيهما الأكبر كان مسجل خطر يتعاطى المواد المخدرة ودائم التعدي على والدتهما وفي إحدى المرات لتعديه عليها قررا التخلص منه وأنهيا حياته ثم قاما بلفه في بطانية ودفنه في منطقة نائية بمدينة كرداسة ثم أبلغا بتغيبه عن المنزل لإبعاد الشبهة عنهما ولم يتخيلا أن يتم إلقاء القبض بعد مرور كل تلك السنوات، وأرشد المتهمان عن مكان دفن شقيقيهما ليتبين أنه ذات المكان الذي عثر به على الهيكل العظمي في عام 2023. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

هيكل عظمي جريمة عمرها 5 سنوات قتل شابين مباحث الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

جنود الاحتلال

حدث أمني ضد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة.. واعتراف بخسائر فادحة

ترشيحاتنا

الجمباز

13 دولة تشارك في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

محمد صلاح

حقيقة انتماء محمد صلاح للزمالك.. الغندور يكشف التفاصيل

تشواميني

تشواميني: سعيد ببدايتي هذا الموسم وأتطلع لإسعاد جماهير فرنسا

بالصور

ضربات القلب السريعة .. أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها

ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها
ضربات القلب السريعة: أسبابها ونصائح فعالة للتعامل معها

10 نصائح ترجع عربيتك المستعملة إلى حالة الـ"زيرو"

نصائح عربيتك المستعملة
نصائح عربيتك المستعملة
نصائح عربيتك المستعملة

شهي ولذيذ.. طريقة عمل عيش العدس

طريقة عمل عيش العدس
طريقة عمل عيش العدس
طريقة عمل عيش العدس

76 عاما من الفخامة .. رحلة سيارات هونشي من الرئاسة الصينية لعامة الشعب

سيارات هونشي
سيارات هونشي
سيارات هونشي

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد