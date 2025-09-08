تعاني أزمة نفسية.. سيدة تنهي حياتها بـ "أوفر دوز" بالهرم

تخلصت سيدة من حياتها بتناول جرعة زائدة من المخدرات لمرورها بأزمة نفسية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبجوارها أقراص مخدرة وبسؤال أسرتها أفادوا باقدامها علي إنهاء حياتها بتناول اقراص مخدرة لمرورها بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.