سقوط مسجل خطر سرق شقة المايسترو مدحت خميس.. وجواهرجي اشترى المسروقات

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مسجل خطر سرق خزينة بداخلها سبيكة ومشغولات ذهبية من شقة المايسترو مدحت خميس بمنطقة الهرم، كما ألقي القبض على جواهرجي اشترى المسروقات.

اعترف المتهم أنه تخلص من الخزينة والأوراق التي كانت بداخلها في مصرف وأرشد عن باقي المسروقات التي لم يقم ببيعها بعد.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، بتلقي بلاغ من زوجة المايسترو أفادت فيه باكتشافها كسر مفتاح بكالون باب الشقة وسرقة خزنة من داخل غرفة النوم.

بالفحص، تبين أن الخزنة المسروقة كانت تحتوي على مشغولات ذهبية عبارة عن 6 أساور، 3 سلاسل، 3 أنسيال، سبيكة ذهب عيار 24 تزن 100 جرام، إضافة إلى دفترَي شيكات وأوراق ملكية الشقة.

انتقلت قوة من مباحث قسم الهرم بقيادة المقدم مصطفى الدكر، والرائد أحمد كمال، والنقيب أحمد عبادة، لإجراء المعاينة ورفع البصمات، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث للوقوف على هوية مرتكبي الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة واستعادة المسروقات.