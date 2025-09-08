نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، بعد إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء أمس الأحد الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سوف تظهر خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة وغلق باب التسجيل.



رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 : https://tansik.digital.gov.eg

