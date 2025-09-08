أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعى محتوى بالقاهرة لقيامهما بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانعى محتوى) بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل إعتداء على قيم المجتمع وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى والإعلان عن ممارستهما أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.. وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.