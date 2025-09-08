غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس اليوبيل الذهبي للراهبات القبطيات

ترأس اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس اليوبيل الذهبي لراهبات يسوع ومريم القبطيات، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

صلاة القداس الإلهي

شارك في الصلاة سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والقمص فرنسيس نوير، والأب ميخائيل رشدي، راعيا الكنيسة، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات بمصر، والرهبان والراهبات.

حضر أيضًا الأب الربان فيليبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والسيد ماهر عدلي، المنسق العام لكنائس مدينة نصر ومصر الجديدة، والسيد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، والسيد أسامة هشام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك أن ملئ الفرح يكتمل في داخل الإنسان، عندما يصير المسيح كنزنا الحقيقي، مشيرًا إلى اليوبيل الذهبي للراهبات القبطيات، حيث يغمرهن الحب، والعطاء، ومن يعطي للمسيح حبًا لا يبقى فارغًا أبدًا.