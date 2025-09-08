قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
أسماء عبد الحفيظ

الشعر البني موضة 2025، هل تعلمين أن الشعر البني موضة عام 2025 شهد هذا العام عودة قوية وجريئة لألوان الشعر الطبيعية، وعلى رأسها اللون البني بتدرجاته الدافئة والناعمة، من البني الشوكولاتة إلى البني الكراميل، أصبح هذا اللون رمز للجمال الهادى.

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

قالت خبيرة التجميل مني محمد أن الشعر البني يحتاج إلى عناية خاصة، لأن اللون البني، رغم طبيعته، قد يفقد بريقه بسهولة إذا لم تتم العناية به بشكل سليم.

وقدمت خبيرة التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، دليلاً عمليًا يعزز جمال شعرك البني ويمنحه لمعانًا يدوم.

لماذا البني هو موضة 2025؟

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
  • لأنه يليق بجميع ألوان البشرة تقريبًا.
  • يمنح مظهرًا طبيعيًا وأنيقًا دون مبالغة.
  • سهل الصيانة مقارنة بالألوان الفاتحة أو الجريئة.
  • يتناغم مع مختلف صيحات المكياج والملابس.

كيف تجعلين شعرك البني أكثر تألقًا ولمعانًا؟

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

1. اختاري الدرجة البنية المناسبة لكِ

درجات البني متعددة، منها:

  • البني الشوكولاتة الداكن
  • البني الكستنائي
  • البني الكراميل
  • البني الرمادي
  • اختاري الدرجة التي تبرز لون عينيكِ وبشرتك. استشارة خبير تلوين قد تمنحك نتيجة مثالية.

2. استخدمي شامبو مخصص للشعر المصبوغ أو البني

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

بعض أنواع الشامبو تحتوي على مكونات تحافظ على ثبات اللون وتمنع بهتانه. اختاري منتجات خالية من الكبريتات للحفاظ على لمعان الشعر وصحته.

3. اعتمدي حمام زيت أسبوعي

الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان، زيت الجوجوبا، وزيت جوز الهند تساعد على تغذية الشعر من الداخل وتمنحه لمعانًا طبيعيًا.

نصيحة: أضيفي قطرات من زيت الأرجان إلى البلسم للحصول على نتيجة فورية.

4. اشطفي الشعر بالماء البارد في النهاية

الماء البارد يُغلق مسامات الشعر ويثبت اللون ويُضيف لمعة جذابة. تجنبي الماء الساخن لأنه يُجفف الشعر ويفقده بريقه.

5. قللي من أدوات التصفيف الحرارية

الاستخدام المتكرر للمكواة أو السيشوار يؤدي إلى تلف الشعر وجفافه، ما يجعل اللون يبدو باهتًا. استخدمي واقيًا حراريًا قبل التصفيف، أو جربي طرق تصفيف طبيعية.

6. جربي ماسك الشعر البني اللّامع الماسك التونر

تتوفر في الأسواق ماسكات خاصة تضيف لمعة ولونًا خفيفًا للشعر البني. هذه الماسكات تحتوي على أصباغ طبيعية تعزز من عمق اللون ولمعانه.

7. تجنبي التعرض المفرط للشمس

أشعة الشمس تؤثر على لون الشعر وتجعله يبهت بسرعة. استخدمي مستحضرات تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

صيحات إضافية للشعر البني في 2025

  • البني مع خصل هايلايت ذهبية أو عسليّة لإضفاء بعد ولمسة جريئة.
  • قصات الشعر المتوسطة مع غرة جانبية تبرز لون الشعر بطريقة أنيقة.
  • الشعر المموج الطبيعي يمنح اللون البني دفئًا وحيوية.
الشعر الطبيعية لألوان الشعر الطبيعية البني الكراميل لماذا البني هو موضة 2025 صيحات إضافية للشعر البني في 2025 الشعر البني ماسك الشعر البني اللون البني اللون البني بتدرجاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي و إزالة 400 حالة تعد على الزراعات

محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي المجلس القومي للمرأة لتعزيز التعاون في دعم الجهود التنموية

محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي المجلس القومي للمرأة لتعزيز التعاون في دعم الجهود التنموية

بينهم فلسطينيان.. انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو وإصابة 5 أشخاص

بينهم فلسطينيان.. انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو وإصابة 5 أشخاص

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد