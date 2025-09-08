الشعر البني موضة 2025، هل تعلمين أن الشعر البني موضة عام 2025 شهد هذا العام عودة قوية وجريئة لألوان الشعر الطبيعية، وعلى رأسها اللون البني بتدرجاته الدافئة والناعمة، من البني الشوكولاتة إلى البني الكراميل، أصبح هذا اللون رمز للجمال الهادى.

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

قالت خبيرة التجميل مني محمد أن الشعر البني يحتاج إلى عناية خاصة، لأن اللون البني، رغم طبيعته، قد يفقد بريقه بسهولة إذا لم تتم العناية به بشكل سليم.

وقدمت خبيرة التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، دليلاً عمليًا يعزز جمال شعرك البني ويمنحه لمعانًا يدوم.

لماذا البني هو موضة 2025؟

لأنه يليق بجميع ألوان البشرة تقريبًا.

يمنح مظهرًا طبيعيًا وأنيقًا دون مبالغة.

سهل الصيانة مقارنة بالألوان الفاتحة أو الجريئة.

يتناغم مع مختلف صيحات المكياج والملابس.

كيف تجعلين شعرك البني أكثر تألقًا ولمعانًا؟

1. اختاري الدرجة البنية المناسبة لكِ

درجات البني متعددة، منها:

البني الشوكولاتة الداكن

البني الكستنائي

البني الكراميل

البني الرمادي

اختاري الدرجة التي تبرز لون عينيكِ وبشرتك. استشارة خبير تلوين قد تمنحك نتيجة مثالية.

2. استخدمي شامبو مخصص للشعر المصبوغ أو البني

بعض أنواع الشامبو تحتوي على مكونات تحافظ على ثبات اللون وتمنع بهتانه. اختاري منتجات خالية من الكبريتات للحفاظ على لمعان الشعر وصحته.

3. اعتمدي حمام زيت أسبوعي

الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان، زيت الجوجوبا، وزيت جوز الهند تساعد على تغذية الشعر من الداخل وتمنحه لمعانًا طبيعيًا.

نصيحة: أضيفي قطرات من زيت الأرجان إلى البلسم للحصول على نتيجة فورية.

4. اشطفي الشعر بالماء البارد في النهاية

الماء البارد يُغلق مسامات الشعر ويثبت اللون ويُضيف لمعة جذابة. تجنبي الماء الساخن لأنه يُجفف الشعر ويفقده بريقه.

5. قللي من أدوات التصفيف الحرارية

الاستخدام المتكرر للمكواة أو السيشوار يؤدي إلى تلف الشعر وجفافه، ما يجعل اللون يبدو باهتًا. استخدمي واقيًا حراريًا قبل التصفيف، أو جربي طرق تصفيف طبيعية.

6. جربي ماسك الشعر البني اللّامع الماسك التونر

تتوفر في الأسواق ماسكات خاصة تضيف لمعة ولونًا خفيفًا للشعر البني. هذه الماسكات تحتوي على أصباغ طبيعية تعزز من عمق اللون ولمعانه.

7. تجنبي التعرض المفرط للشمس

أشعة الشمس تؤثر على لون الشعر وتجعله يبهت بسرعة. استخدمي مستحضرات تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

صيحات إضافية للشعر البني في 2025