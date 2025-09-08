قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
بالصور

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

رنا عصمت

يعتبر السمك من أهم الأطعمة التي تحتوي علي فوائد عديدة ، وأكد الأطباء أن تناول السمك مرتين في الأسبوع من أهم الطرق التي تحمي جسمك من الأمراض.

فوائد تناول السمك مرتين أسبوعياً:

1. الأوميغا-3 في السمك: 

يحتوي السمك، وخاصة السلمون والتونة، على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأوميغا-3، والتي تعمل على تحسين وظائف الذاكرة وتقلل من خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل الزهايمر مع تقدم العمر.

2. السمك يعزز الروابط العصبية: 

الأوميغا-3 تساعد على بناء خلايا الدماغ وتدعم الروابط العصبية ، مما يجعل التواصل بين خلايا الدماغ أكثر كفاءة وسلاسة، وبالتالي يعزز سرعة استرجاع المعلومات.

3. السمك يقلل الالتهابات الدماغية: 

بعض الدراسات تشير إلى أن السمك قد يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الدماغ، مما يحافظ على صحته لفترات أطول.

4. فيتامين D في الأسماك:

 تحتوي العديد من أنواع السمك، مثل السردين، على فيتامين D الذي يعزز القدرات الإدراكية ويساعد في تحسين الذاكرة والتركيز ..

5. الأسماك تحفز إنتاج السيروتونين: 

تناول الأسماك الغنية بالدهون الصحية يعزز من إنتاج السيروتونين، مما يرفع من المزاج ويحسن من مستويات الطاقة، وبالتالي يعزز الأداء الذهني ..

6. السمك يقلل الإجهاد التأكسدي:

 يعمل السمك كعامل مضاد للأكسدة، حيث يقلل من تلف الخلايا العصبية بفعل الجذور الحرة ، مما يحمي الذاكرة على المدى الطويل.

7. تناول السمك بانتظام يعزز الذاكرة قصيرة المدى.

تشير الأبحاث إلى أن تناول السمك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يساعد في تحسين الذاكرة قصيرة المدى ، مما يسهل تذكر المعلومات اليومية.

1- احرص على تناول السمك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لضمان الحصول على الجرعة الكافية من الأوميغا-3.

2- اختر الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والتونة لتحسين صحة الدماغ والذاكرة ..

3- تجنب تناول السمك المقلي بشكل مستمر ، حيث يؤدي إلى فقدان الكثير من الفوائد الصحية.

4- تناول الأسماك الطازجة أو المجمدة فهي تحتوي على العناصر الغذائية بشكل أكبر من المعلبة.

5- تناول وجبات صغيرة من السمك بشكل منتظم يمكن أن يعزز تركيزك اليومي ويقلل من الشعور بالتشتت.
 

