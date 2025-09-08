الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

يعتبر السمك من أهم الأطعمة التي تحتوي علي فوائد عديدة ، وأكد الأطباء أن تناول السمك مرتين في الأسبوع من أهم الطرق التي تحمي جسمك من الأمراض.

فوائد تناول السمك مرتين أسبوعياً:

1. الأوميغا-3 في السمك:

يحتوي السمك، وخاصة السلمون والتونة، على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأوميغا-3، والتي تعمل على تحسين وظائف الذاكرة وتقلل من خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل الزهايمر مع تقدم العمر.

2. السمك يعزز الروابط العصبية:

الأوميغا-3 تساعد على بناء خلايا الدماغ وتدعم الروابط العصبية ، مما يجعل التواصل بين خلايا الدماغ أكثر كفاءة وسلاسة، وبالتالي يعزز سرعة استرجاع المعلومات.

3. السمك يقلل الالتهابات الدماغية:

بعض الدراسات تشير إلى أن السمك قد يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة في الدماغ، مما يحافظ على صحته لفترات أطول.

4. فيتامين D في الأسماك:

تحتوي العديد من أنواع السمك، مثل السردين، على فيتامين D الذي يعزز القدرات الإدراكية ويساعد في تحسين الذاكرة والتركيز ..

5. الأسماك تحفز إنتاج السيروتونين:

تناول الأسماك الغنية بالدهون الصحية يعزز من إنتاج السيروتونين، مما يرفع من المزاج ويحسن من مستويات الطاقة، وبالتالي يعزز الأداء الذهني ..

6. السمك يقلل الإجهاد التأكسدي:

يعمل السمك كعامل مضاد للأكسدة، حيث يقلل من تلف الخلايا العصبية بفعل الجذور الحرة ، مما يحمي الذاكرة على المدى الطويل.

7. تناول السمك بانتظام يعزز الذاكرة قصيرة المدى.

تشير الأبحاث إلى أن تناول السمك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يساعد في تحسين الذاكرة قصيرة المدى ، مما يسهل تذكر المعلومات اليومية.

1- احرص على تناول السمك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا لضمان الحصول على الجرعة الكافية من الأوميغا-3.

2- اختر الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والتونة لتحسين صحة الدماغ والذاكرة ..

3- تجنب تناول السمك المقلي بشكل مستمر ، حيث يؤدي إلى فقدان الكثير من الفوائد الصحية.

4- تناول الأسماك الطازجة أو المجمدة فهي تحتوي على العناصر الغذائية بشكل أكبر من المعلبة.

5- تناول وجبات صغيرة من السمك بشكل منتظم يمكن أن يعزز تركيزك اليومي ويقلل من الشعور بالتشتت.

