قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس ترد على إنذار ترامب: مستعدون فورا للتفاوض لإنهاء الحرب
سيف زاهر: الخطيب يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي
قناة الأهلي تحسم الجدل بشأن المفاوضات مع جوميز
منتخب مصر يصل بوركينا فاسو استعدادا لحصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026
ما حكم الحركة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم 2026
واتساب تسد ثغرة أمنية في إصدارات أجهزة أبل .. ما القصة؟
احذر فنجان الصباح.. هذا ما تفعله القهوة في معدتك الفارغة
تحذير جديد من الصين باللون الأصفر في مواجهة إعصار تاباه
فلسطين وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في غزة والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة
واشنطن بوست: استقالة إيشيبا تزيد الغموض السياسي في اليابان
الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. عادل القليعي
د. عادل القليعي

منحه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب ، فهو القائل (يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا)، ففاقت بلاغته بلاغة كل الأنبياء.
هذا الرسول الأمي الذي لا أقول يجيد الكتابة والقراءة بل لا يعرفها حتى إلا أن الله تعالى منحه بلاغة في خطاباته شهد لها القاصي والدان من آمن به ومن لم يؤمن .

بل بلاغته في خطاباته المرسلة إلي القياصرة والملوك والحكام جعلتهم يجلونه ويقدرونه دون أن يرونه فها هو المقوقس حاكم مصر في خطاب الرسول المرسل إليه ، بلاغة فى قوة وقوة في بلاغة عبارة خلدها التاريخ (أسلم تسلم)، انظروا،  أسلم كلمة بليغة تحمل ما تحمله من معاني العزة والمنعة فليس ثمة منعة ولا عزة إلا بالدخول تحت راية الإسلام .

ثم كلمة تسلم ، وهنا نجد بلاغتها تحمل دلالتين دلالة حسية ودلالة معنوية ، حسية أي لا تعرض نفسك أيها الحاكم للحرب والقتل والهلاك ، وتعرض قومك لويلات الحروب والهلكة.
ودلالة معنوية ، أي دخولك ودخول قومك فى الإسلام سيشعرهم بالراحة والأمن والأمان والطمأنينة والسلام النفسي.

وثم دلالة ثالثة قد تكون خافية على البعض ، الدلالة الحسية والمعنوية ، التي ربطت بين المصطلحين أسلم تسلم فليس ثم فاصل بين الكلمتين ، كأن يقال أسلم  حتى تسلم أو أسلم من أجل أن تسلم.فالإسلام دعوة إلى السلام والأمن ونشره في ربوع العالمين.

وتتجلى بلاغة خطاباته صلى الله عليه وسلم ، بعد أن فتح الله عليه بالفتح المبين فتح مكة ، وقف خطيبا فى القوم فخطب خطابا جامعا مانعا في كلمات موجزة بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه ، قائلا ما تظنون أني فاعل بكم سؤال استنكاري استفهامي بليغ يحمل من التوبيخ والعتاب ما يحمله من معان ، ردوا عليه فقالوا أخ كريم ابن أخ كريم ، فتجلت بلاغته الدعوية التي على إصرها دخل القوم الإسلام .
ليس هذا وحسب ففي هذا الخطاب الرحمة والعطف والعزة والقوة ، عندما قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة فرد النبي قائلا اليوم يوم المرحمة.

ليس هذا وحسب أيضا بل وتجلت بلاغته الخطابية التي اعتمدت على محسنات ومفردات اللغة ما يلين معها القلوب وتتفهمها العقول وجاءت خطاباته عذبة الكلمات ، ها هو يقف خطيبا فى الأنصار بعد أن أخذتهم الغيرة من أن النبي أعطي أهل مكة كل الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا ، فشاهد ذلك في وجوههم ، ماذا قلت لهم أيها الحكيم الفقيه البليغ .

أيا معشر الأنصار إن أهل مكة حديثوا عهد بالإسلام ، فأردت أن أعطيهم تحبيبا لهم فى الدين ، أما هم فاعطيتهم الغنائم ، أما أنتم أما يرضيكم أن تعودوا بمحمد معكم إلى المدينة ، أي يرجع معكم رسول الله ليعيش معكم وبين ظهرانيكم فى المدينة ، أما والله فقد أويتمونا واكرمتمونا وقاسمتمونا أموالكم ودوركم وأهليكم ، أما يرضيكم أن يعود معكم رسول الله.

ثم يتجلى الخطاب الدعوي والبلاغي في أبهى صوره في حجة الوداع ، انظروا إلى خطبة النبي صل الله عليه وسلم ، ماذا قال ، قال أيها الناس ، ولم يقل أيها المسلمون أو أيها الموحدون على الرغم أنه كل من على عرفات الله مسلمون موحدون ، لكن خطابه جامع مانع ، أيها الناس ، والخطاب موجه للجميع لمن دخل فى الإسلام ولمن لم يعتنقد الإسلام ، لمن سيسمعه بعد ذلك من أمته .

إن أموالكم ودمائكم فقدم المال على الدم لأن الإنسان يجمع المال أولا ويدافع عنه بعد ذلك بدمه ، بكل ما أوتي من قوة ، إن أموالكم ودمائكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا ، ثم وصيته بالنساء ، انظروا إلى لفظة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، وليس معنى عوان ، أنهن أسيرات أو سبايا ، أو خدم عندكم ، وإنما عوان عندكم أمانات عندكم ، فهن كما قال شقائق الرجال.

ثم انظروا واعتبروا فى قوله صل الله عليه وسلم .
استحللتم فروجهن بكلمة الله ، انظروا إلى البلاغة فى تعبيره بكلمة الله ، خلص بها الكلام ، فليس بعد كلام الله تعالى كلام ،فمن أصدق من الله حديثا وكلمة الله هي الميثاق الغليظ ألا وهو عقدة النكاح.

إن بلاغة الخطاب الدعوي عند الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أخذت عدة صور أولتها ، بلاغة الخطاب المناجاتي ، مناجاته لربه تعالى في صلواته واذكاره تذللا لله تعالى (إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي) ، (لك العتبى حتى ترضى) ،(كيف أرضى وواحد من أمتي فى النار).

ثانيتها، الخطاب الفردي فى مخاطبته لأحد الصحابة أو لمجموعة صغيرة ، هل أتاكم خطابه لأسامه بن زيد ، اتشفع فى حد من حدود الله يا أسامه ، خطابه لعمر بن الخطاب حينما عنف اليهودي وكاد أن يفتك به لأنه تطاول على النبي صل الله عليه وسلم.

ثالثتها ، بلاغة الخطاب الجمعي ، والتي تمثلت في خطبه المنبرية أو في حلقات علمه أو فى شحذ الهمم فى المعارك.

أما أشكال بلاغة الخطاب ، فأخذت شكلين ، إما مقروء أو مسموع ، أما المقروء فهو المكتوب الذي يقرأه نيابة عنه السفراء للحكام والملوك والقياصرية والكياسرة.
أو مسموع رأسا منه صلى الله عليه وسلم ، أو ما ورد عنه من أحاديث رواها الصحابة وأخذها الرواة الثقاة بعدهم.

ورب متنطع يتنطع على رسولنا الكريم ، وهم كثر الآن - يطلع علينا بوجهه القبيح فيقول تعلم محمد ، نقول له تأدب مع رسولنا الكريم وقل رسول الله ، يقول تعلم البلاغة من البيئة التي نشأ فيها ومهنته التي كان يعمل بها ومخالطته للشعراء من أهل مكة.

أو يطلع علينا آخر من أهل الفزلكة فيقول لقد تعلم البلاغة من مخالطته للنصارى وأحبار اليهود وقراءته لأسفارهم وكتبهم.

نقول أولا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالط الشعراء في الجاهلية بل كان كثير التعبد والاختلاء بنفسه في غار حراء ، الثانية أنه لم يكن يعرف لا القراءة ولا الكتابة ولم يثبت عنه أنه جالس اليهود ولا النصارى قبل بعثته.

أما قولنا الفصل في هذا الأمر ، أن الذي علمه البلاغة واعطاه الحكمة وعلمه فصل الخطاب فهو الله تعالى.
في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (علمه شديد القوى)

فعلمه من الله علما لدنيا وبلاغته بلاغة اصطفائية عن طريق هبات صفائية.
فهلا تعلمنا منه البلاغة فى الخطاب.

فصل الخطاب الحكمة المقوقس حاكم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

ترشيحاتنا

هيئة فلسطينية: الاحتلال يضلل المجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين

هيئة فلسطينية: الاحتلال يضلل المجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين

هيئة فلسطينية: الاحتلال يضلل المجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين

هيئة فلسطينية: الاحتلال يضلل المجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين

الإمارات وبريطانيا

الإمارات: نتطلع للعمل مع إيفيت كوبر لتعزيز العلاقات مع بريطانيا

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد