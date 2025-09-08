علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

يعد جدري القرود من الامراض التى تصيب بمضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل جيد واكتشفها بسرعة جدري القرود من الامراض التى تصيب بمضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل جيد واكتشفها بسرعة.

وللتمكن من اكتشاف جدرى القرود بسرعة يجب معرفة أعراض المرض بسرعة وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

أعراض جدري القرود

تشمل أعراض جدري القرود ما يلي:

طفح جلدي أو تقرحات جلدية أو بثور.

حمى .

تضخم الغدد الليمفاوية .

قشعريرة .

صداع .

آلام العضلات .

تعب .

لا تظهر جميع الأعراض على جميع المصابين بمتلازمة فرط الحساسية للميثوكسيسين وقد تظهر الأعراض بطرق مختلفة، منها:

جلدي فقط (لا توجد أعراض أخرى في اللحظة الحالية وقد تتطور لاحقًا.

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم طفح جلدي وبعض الناس لا يصابون بطفح جلدي على الإطلاق.

علامات مميزة لطفح جدري القرود

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي الناتج عن بكتيريا إم بي أو إكس على شكل تقرحات في الفم، أو الوجه، أو اليدين، أو القدمين، أو القضيب، أو المهبل، أو فتحة الشرج و يعاني بعض الأشخاص من طفح جلدي منتشر، بينما يعاني آخرون من بثور أو نتوءات قليلة فقط.