مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

اسماء محمد

يعد جدري القرود من الامراض التى تصيب بمضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل جيد واكتشفها بسرعة جدري القرود من الامراض التى تصيب بمضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل جيد واكتشفها بسرعة.

وللتمكن من اكتشاف جدرى القرود بسرعة يجب معرفة أعراض المرض بسرعة وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

علاج جدري القرود

أعراض جدري القرود 

تشمل أعراض جدري القرود ما يلي:

طفح جلدي أو تقرحات جلدية أو بثور.

حمى .

تضخم الغدد الليمفاوية .

قشعريرة .

صداع .

آلام العضلات .

تعب .

لا تظهر جميع الأعراض على جميع المصابين بمتلازمة فرط الحساسية للميثوكسيسين وقد تظهر الأعراض بطرق مختلفة، منها:

 جلدي فقط (لا توجد أعراض أخرى في اللحظة الحالية وقد تتطور لاحقًا.

أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، ثم طفح جلدي وبعض الناس لا يصابون بطفح جلدي على الإطلاق.

علامات مميزة لطفح جدري القرود 

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي الناتج عن بكتيريا إم بي أو إكس على شكل تقرحات في الفم، أو الوجه، أو اليدين، أو القدمين، أو القضيب، أو المهبل، أو فتحة الشرج و يعاني بعض الأشخاص من طفح جلدي منتشر، بينما يعاني آخرون من بثور أو نتوءات قليلة فقط.

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

قطر: على المجتمع الدولي تقديم الدعم لأفغانستان من أجل تحقيق السلام

قطر: على المجتمع الدولي تقديم الدعم لأفغانستان من أجل تحقيق السلام

جانب من اللقاء

عباس يدعو حماس لتسليم السلاح ويؤكد: غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بعد الحرب

ترامب

تصادم عنيف على العشاء.. فوضى بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

