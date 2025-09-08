قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الخارجية التركي من معبر رفح: إسرائيل مذنبة في حق الإنسانية
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

تدريب النجم الساطع
تدريب النجم الساطع
محمد إبراهيم

على أرض مصر وبمشاركة أكثر من 8 آلاف مقاتل من 44 دولة، تستمر فعاليات التدريب العسكري المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025 برًا وبحرًا وجوًا، في نسخته التاسعة عشر  بقاعدة محمد نجيب العسكرية بهدف تعزيز  التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة، حيث يشارك في التدريب هذا العام  44 دولة، منهم 14 دولة بصفة "مشارك"، بالإضافة إلى 30 دولة بصفة "مراقب".

التدريب العسكري الذي يقام كل عامين منذ نحو خمسة عقود، اشتمل على مكافحة الإرهاب والحروب الغير نمطية، كذلك تخطيط وإدارة وتنفيذ العمليات العسكرية المشتركة على المستوى التكتيكي والتعبوي، بالإضافة إلى عمليات الأمن البحري وإدارة وتنفيذ العمليات الجوية المشتركة وتأمين الحدود الدولية.

كما اشتمل التدريب أيضا على تكامل عمليات الدفاع الجوي والصاروخي وتوجيه الطائرات من على الأرض وعمليات الأمن السيبراني والتدريب الكيميائي والقتال في المدن كذلك التدريب على مهام المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث وعمليات إجلاء المدنيين.

ولمواكبة الحروب الحديثة والتطورات المتسارعة في العمليات العسكرية، اشتمل تدريب النجم الساطع في نسخته الحالية على استخدام المسيرات في دعم العمليات العسكرية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية كذلك الإعاقة الالكترونية.

كما تشهد النسخة الحالية من التدريب أنشطة جديدة، منها تنفيذ رماية صاروخية بصواريخ "ستينجر"، والتدريب على اكتشاف وقياس المصادر المشعة، وتشكيل أطقم قتالية مشتركة من الجانبين المصري والأميركي بمنظومات الدفاع الجوي والإعاقة الإلكترونية لمجابهة الطائرات دون طيار.

وكانت تدريبات النجم الساطع قد بدأت عام ۱۹۸۰ بتدريب ثنائي "مصري / أمريكي" بقوات برية محدودة،  ونتيجة للفائدة المشتركة التي تحصل عليها الطرفان؛ تطورت التدريبات بزيادة حجم القوات البرية وأضيف إليها عناصر جوية وبحرية ووحدات من القوات الخاصة.

ويهدف تدريب النجم الساطع إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر  والولايات المتحدة لتبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية، كذلك توحيد المفاهيم العملياتية، و التدريب على أعمال القتال والرمايات النمطية و غير النمطية، والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية وتطوير الأساليب القتالية بين القوات المشاركة .

وتبقى مناورات النجم الساطع ركيزة أساسية في العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة ، وتلعب دوراً رئيسياً في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

النجم الساطع النجم الساطع 2025 قاعدة محمد نجيب قاعدة محمد نجيب العسكرية تدريب النجم الساطع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

دينا أبو الخير

داعية: جهاد النفس أساس الثبات على الطاعة وترك المعاصي.. فيديو

دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: الصبر على الطاعة والابتلاء من أعلى مراتب الإيمان.. فيديو

مفيدة شيحة

بطل في عيون الوطن| مفيدة شيحة: الرئيس السيسي يكرم طبيبا فقد بصره من أجل الآخرين

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد