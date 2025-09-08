قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك
أحمد عادل: زيزو رفض 80 مليون من الزمالك وفضل بطولات واستقرار الأهلي
مش عاوزين مجاملات.. مصطفى عبده يوجه رسالة لحسام حسن
أول تعليق سوري على الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية
ضرب بالأيدي.. ميدو يكشف كواليس مشاجرة مع ديديه دروجبا في فرنسا
غارات إسرائيلية تستهدف مستودعا داخل كلية الدفاع الجوي في سوريا
هل يجوز الوضوء عاريا والصلاة بالفانلة؟ عالم أزهري يجيب
مراسي البحر الأحمر.. استثمار بـ900 مليار جنيه يعيد رسم خريطة السياحة المصرية
الكشف عن Leapmotor B05 الجديدة من ستيلانتس.. صور
الأهلي السعودي يعلن عن تعيين أمير توفيق رئيسًَا تنفيذيًا للقطاع التجاري
أسرة تحرير صدى البلد تنعى والدة الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة
طارق أبو العينين: تمتعنا باستقبال حافل في بوركينا فاسو.. ونتأهب لمباراة تاريخية
طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني بعد 10 سنوات زواج

عمر خورشيد وياسمين جيلاني
أعلن الممثل عمر خورشيد انفصاله عن زوجته الممثلة ياسمين جيلاني في منشور له عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي :"تم الطلاق بيني و بين أ/ ياسمين الجيلاني ام بنتي بالود و التراضي و كما وجب الإعلان في الزواج فيجب ايضاً الإعلان في الطلاق".

في نوفمبر 2015، تزوج  عمر خورشيد وياسمين الجيلاني، بعد علاقة صداقة دامت نحو عشر سنوات، بدأت حين تعاونا في مسلسل “أشرار وطيبين”.


رغم السرعة في إعلان ارتباطهما، واجه الثنائي عقبات عديدة في الوصول إلى الزفاف، أبرزها تأخر تجهيز منزل الزوجية بعد تعرضهما للنصب من مهندس ديكور اختفى بعد أخذ مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى وفاة بعض من أفراد العائلتين، مما اضطرهما لتأجيل الاحتفال أكثر من مرة  .

وأخيرًا احتفلا بحفل زفافهما في حفل بالقاهرة عام 2015، حضره عدد من نجوم الفن، مما أثار دهشة البعض بسبب تأخر الزفاف رغم ارتباطهما لفترة طويلة.

لاحقًا، رزق الثنائي بطفلتهما الأولى “إيما” في أبريل 2017، وأعلن عمر الخبر برسالة مؤثرة عبر حسابه على “إنستجرام”: “ألف حمد وشكر ليك يا رب… بقيت بابا وجبت بنوتة، إيما عمر خورشيد”.


وعلق عمر خورشيد في تصريحات سابقة أن زوجته ياسمين جيلاني لم تعتزل التمثيل ولكنها متفرغة لتربية ابنتهما وستعود للتمثيل لاحقا.

