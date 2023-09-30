طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة صينيه البطاطس البيوريه.



المقادير:



1 ملعقة كبيرة زيت ذرة

كيلو الا ربع لحم مفروم

ا بصلة متوسطة مخرطة

1 جزرة متوسطة مخرطة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة زعتر جاف

كوب ونصف مرقة لحم

ملعقة كبيرة زبدة

4 ثمرات كبيرة من البطاطس تقطع أنصاف

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب لبن أو أكثر قليلا.

الطريقة:



يسخن نصف مقدار الزيت فى وعاء ويطهى اللحم المفروم الى الزيت ويقلب حتى يصبح لونه بنيا ثم يرفع اللحم من الوعاء.

فى نفس الوعاء يضاف باقى الزيت ويطهى البصل والجزر مع التقليب حتى يذبل المقدار.

يرد اللحم إلى الوعاء ويضاف الدقيق ويقلب المقدار ثم تضاف صلصة الطماطم والزعتر والمرق ويقلب المقدار ويترك على النار لمدة 20 دقيقة حتى ينضج اللحم.

يصب المقدار فى طبق خاص بالفرن ويجهز البطاطس البيوريه

يسلق البطاطس ويشطف ويصفى ثم يهرس مع إضافة الزبدة واللبن حتى يصبح البيوريه ناعما ويتبل المقدار بالملح والفلفل.

يوضع البيوريه بواسطة الكيس الخاص بالتزيين فوق مقدار اللحم ثم يرش الزبدة السايحة فوق الوجه وتدخل الصينية فرن متوسط الحرارة حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة او دافئة