حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدّد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتنفيذ حالة إزالة بقرية فرغان التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق عبارة عن شدة خشبية للدور الثالث علوي بدون الحصول على ترخيص وبمساحة (٤٤م) تقريبا وتم إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية بالعصايد تمت ازالة بعزبة الشراقوة النجارين التابعة لقرية المناحريت التابعة للوحدة المحلية بالعصايد اسفرت عن تنفيذ ازالة في المهد على أرض زراعية وتم ردم مسطح بمساحة ( ١٥٠م ) تقريبا داخل الأرض الزراعية حيث قام المواطن بمخالفة شروط الترخيص وقام بعمل مسطح داخل الارض وتمت الازالة في المهد.

وفي مركز فاقوس بالوحدة المحلية بالنوافعة تم فك شده خشبية مجهزه لصبة اعمدة الدور الأول على مساحه ٨٠ متر بناحية جزيرة النص وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المخالفه.

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز اولاد صقر من إزالة تعدى بناء مزرعه بدون ترخيص على الأرض الزراعية بمساحة 250 مترًا.

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية بانشاص الرمل تم إزالة سور وحجرتين على مساحة ١٠٠ متر بعزبة الشهاينة التابعه للوحدة المحليه انشاص الرمل وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحده المحلية بشنبارة الميمونة بناحية قرية البيوم وتم تنفيذ الإزالة الفورية حتي سطح الأرض كما تم احباط محاوله للبناء جديده بالتبوير والحفرعلي الارض الزراعية حيث تم ردم الحفرورد الشئ لأصله وتم التنبيه علي مدير الجمعية الزراعية برفع مخلفات الهدم وتم تسليم المكان لمسؤل الجمعيه الزراعية لإعادة زراعتها مرة اخري.

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملة لإزالة مبني بالدبش علي مساحة 100م بناحية المنحر التابعة للوحدة المحلية بالإسدية وتطبيق القانون على المخالفين.