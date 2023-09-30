محافظ الشرقية يشيد بالتنظيم الجيد وأداء لجنة التحكيم بمهرجان الخيول العربية الأصيلة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتنظيم الجيد لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته ال 27 الذي أقيم علي مدار 3 أيام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة، والمقام تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضه والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة المصريه لتنشيط السياحة وأصحاب مزارع الخيول العربية الأصيلة بجميع محافظات الجمهورية لتتباري الخيل في مسابقتي الجمال والادب والحصول على جوائز المهرجان التي صممت على شكل حصان جامح الذي تتخذه محافظة الشرقية شعارا لها.

وأرسل محافظ الشرقية رسالة شكر لاعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة علي المهرجان والرعاة والحكام وكذلك أصحاب المزارع من مربي الخيول العربية الأصيلة الذين حرصوا جميعهم علي المشاركة في فعاليات المهرجان والتنافس في مسابقتي جمال و أدب الخيل وقدموا عروضا أبهرت الحاضرين.

كما أثني محافظ الشرقية علي دور الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المشاركة والرعاة والمتطوعين من الشباب والفتيات والنقابات والإدارات العامة والنوعية بالديوان العام وجامعتي الزقازيق والمنصوره والتنسيق الدائم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة للعمل علي نجاح المهرجان وظهوره بالشكل اللائق موجها الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال المخلصين وكذلك الصحفيين والإعلاميين لمشاركتهم المتميزة وتغطية فعاليات المهرجان.

كان محافظ الشرقية قد أناب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقتي جمال وأدب الخيل التي تباري فيها 181 حصانا من امهر الخيول العربية الأصيلة حيث أوضح نائب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعي جاهدة ليصبح مهرجان الشرقية للخيول العربية نافذة ومنبرا وقاعدة ومكانا شرعيا لمربي الخيول العربية والممارسين لرياضة الفروسية حيث شهد المهرجان مشاركات من مختلف محافظات الجمهورية.