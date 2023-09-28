ندوة إرشادية بعنوان أهمية الزراعة الحديثة في إطار خطة التنمية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة للحصول علي أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الي قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالشرقية بعقد ندوة إرشادية تحت عنوان أهمية الزراعه الحديثه في إطار خطة التنمية الشاملة وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية ، في حضور المهندس سمير راشد مدير اداره المتابعه الميدانيه بمديريه الزراعة والمهندس هاني فتوح مدير الاداره الزراعية بالزقازيق والأستاذة اميره عسكر بمركز النيل للإعلام وعدد من المرشدين الزراعيين بادرة الزقازيق الزراعية والعاملين بمديرية الزراعة.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن الزراعة في مصر والتي تعد الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي والذي فرض علي الدولة التركيز علي تحقيق أقصي كفاءة إنتاجية وأكبر معدل لتنمية الموارد الزراعية.

واضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت أيضاً الحديث عن التسويق الزراعي واهميته في تطوير العملية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة حيث اشاد الحضور بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بأنسب الطرق لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية والحفاظ علي البيئة.