أخطأوا في القرار.. السيسي: شركات بترول عالمية أحجمت عن العمل بمصر خلال كورونا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تم فقدانه خلال 50 عاما مضت كبير جدا، مضيفا:" عايزين نفضل نشتغل بمعدلات سريعة 20 أو 30 سنة قدام".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة الطاقة بمؤتمر حكاية وطن، :" المنظومة العالمية الجديدة للكهرباء قائمة على نقل الكهرباء بين القارات".

وتساءل الرئيس السيسي:" هل كانت المنظومة المصرية للكهرباء قبل التطوير جاهزة لنقل الكهرباء بين القارات ".

وأضاف الرئيس السيسي:" العلاقة بين الاستقرار وعدم تواجد مشاكل داخل الدولة جد عميقة وأصيلة ".

وتابع الرئيس السيسي:" شركات البترول العالمية أحجمت عن العمل داخل مصر خلال جائحة كورونا وبعد الجائحة وجدوا أنهم أخطأوا في هذا القرار ".