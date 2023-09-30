أخطأوا في القرار.. السيسي: شركات بترول عالمية أحجمت عن العمل بمصر خلال كورونا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تم فقدانه خلال 50 عاما مضت كبير جدا، مضيفا:" عايزين نفضل نشتغل بمعدلات سريعة 20 أو 30 سنة قدام".
وقال الرئيس السيسي في كلمته في جلسة الطاقة بمؤتمر حكاية وطن، :" المنظومة العالمية الجديدة للكهرباء قائمة على نقل الكهرباء بين القارات".
وتساءل الرئيس السيسي:" هل كانت المنظومة المصرية للكهرباء قبل التطوير جاهزة لنقل الكهرباء بين القارات ".
وأضاف الرئيس السيسي:" العلاقة بين الاستقرار وعدم تواجد مشاكل داخل الدولة جد عميقة وأصيلة ".
وتابع الرئيس السيسي:" شركات البترول العالمية أحجمت عن العمل داخل مصر خلال جائحة كورونا وبعد الجائحة وجدوا أنهم أخطأوا في هذا القرار ".