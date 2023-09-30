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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، في شهر ديسمبر المقبل.

كلمة الرئيس السيسي قبل الانتخابات 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين، قائلا: "مفيش حاجة بتروح عند ربنا.. كل كلمة كذب وكل إساءة؛ لها أجر عند الله- عز وجل-.. وفي يوم هنقف أمام الله- عز وجل- وهنتحاسب".

واستشهد “السيسي” خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن: بقول الله- عز وجل-: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

السيسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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