تمريض القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب المستجدين بالمستوى الأول ٢٠٢٣ -٢٠٢٤.

وقالت كلية التمريض، إنه سيتم عقد لقاء تعريفي ومحاضرة الإرشاد الأكاديمي من الساعة ١٠ حتى ١٢ ظهرا .

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المقرر له أول أكتوبر، حيث تستقبل الجامعة نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها في العام الجامعي الجديد.

وقال محمد الخشت، إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

وأعلن الخشت انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.